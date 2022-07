Melyssa Pinto nos muestra el bikini estampado más cool del verano: Fendi parece, pero no es

Entornointeligente.com /

Aunque Rosalía es de las que va vestida con F de Fendi, el resto de la población tenemos que buscarnos la manera para lucir igual de cool sin dañar nuestra cuenta corriente. Melyssa Pinto se ha convertido en la sensación de Instagram este verano 2022 y hace unas horas ha arrasado en RRSS con su último bikini . Después de mostrarnos las tendencias en ropa de baño del momento o enamorarnos con su bañador de color naranja , ahora nos enseña un diseño estampado que podría ser de Fendi… pero que no lo es.

En Trendencias Melyssa Pinto sentencia que el caftán es la pieza clave para lograr un look perfecto de playa Un vistazo a… Un look de viernes de Tamara Falcó El look perfecto para ir a la playa existe La que en su día protagonizara una de las ediciones más intensas de la Isla de las Tentaciones, ahora protagoniza los estilismos más deseados del street style. Melyssa Pinto ha demostrado tener madera de it girl y sus estilismos son admirados por más de 1,2 millones de seguidores en Instagram . Con un look perfecto para la playa y/o la piscina, su último bikini estampado se convertirá en el objeto de deseo de muchas.

Con un estampado monogram marrón sobre un fondo negro, la parte de arriba de su bikini va a juego con su pañuelo estilo bandana. Aunque de lejos pueda parecer el famoso logo de Fendi, lo cierto es que estas piezas las firma Nomonorm, la marca que tiene como filosofía crear ropa «sin género, sin temporadas y sin normas». Combinándolo con una minifalda de color negro a juego con sus gafas de sol, la influencer logra un estilismo perfecto para estos días donde el calor es el gran invitado.

Susana Molina nos muestra el look al completo de la catalana (Foto: Instatram Stories @susana_bicho) Fendi parece, Nomonorm es El estilo recargado de Fendi gusta y Nomonorm lo sabe. Basándose en una gama cromática como la de la firma italiana, lanza piezas con un logo monogram de líneas rectas parecido. En forma de bikini, pantalón, bañador o pañuelo, estas propuestas quieren crear total looks perfectos para llevar las 24/7 durante toda esta temporada.

Top de triángulo estampado, 39 euros . Bandana estampada, 30 euros . Fotos | Instatram Stories @susana_bicho , @melyssapiinto , Nomonorm

