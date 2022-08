Melyssa Pinto inspirará a muchas con sus looks de verano donde un cropped top y un caftán abierto se convierten en la clave del éxito

Entornointeligente.com /

Melyssa Pinto es la nueva Gallina de los huevos de Oro y cada vez que postea una nueva foto, la inspiración llega al armario de muchas. Con un estilo cool que sigue las tendencias de la temporada , la influencer empieza el mes de agosto por la puerta grande: con dos outfits capaces de romper corazones y noquear al personal. Ya sea en forma de cropped top o un caftán abierto estilo kimono , estas dos propuestas nos ayudarán a lograr la perfección durante nuestras vacaciones de verano .

En Trendencias Cortefiel tiene en sus rebajas de verano un bikini perfecto para lograr el último look de Melyssa Pinto Un vistazo a… Un look de viernes de Tamara Falcó El cropped top que podría convertirse en el favorito del verano Se suele decir que la perfección no existe, sin embargo la ex concursante de la Isla de las Tentaciones nos demuestra que con estilo y sencillez sí podemos lograrla. Optando por unos vaqueros oversize de tiro medio, un delicado cropped top de color crema se convierte en la prenda estrella del look final.

Delicado y con detalles perforados, en la nueva colección de Zara encontramos un diseño parecido por 17,95 euros .

El caftán perfecto para vestir las 24/7 Encontrar «la» prenda que nos vista las 24/7 y ensalce nuestros estilismos a todas horas no es fácil, pero tampoco imposible. En forma de caftán abierto (o kimono) de color blanco con bordados, Melyssa Pinto tan solo necesita un bikini básico para demostrar que podemos tenerlo todo con muy poco.

Firmado por Alma en pena , ahora puede colgar en nuestro fondo de armario por mucho menos gracias a las segundas rebajas de verano 2022 . De este modo, de 79,95 euros pasa a valer 55,97 euros . Hace unos días nos mostró otra versión de la marca, en esa ocasión de color azul turquesa .

Ya sea con vestido de color naranja , con un bikini con detalles neón o con una minifalda estampada de Zara , Melyssa Pinto es la nueva it girl del panorama español.

Fotos | Instagram @melyssapiinto , Zara, Alma en pena

LINK ORIGINAL: Trendencias

Entornointeligente.com