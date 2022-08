Melyssa Pinto apuesta por la minifalda estampada de Zara más deseada de la temporada

Entornointeligente.com /

A sabiendas que cada temporada Zara triunfa con algunas de sus prendas, viralizándolas y colgando el cartel de «agotado» a los pocos días, las ansias por hacerse con ese clase de diseños aumentan si arrasan en el street style. Con esas premisas, Melyssa Pinto ha incendiado las RRSS con su último estilismo donde otra de las minifaldas estampadas favoritas de Zara toma todo el protagonismo. Combinándose con piezas básicas, el resultado es perfecto para llevar las 24/7.

En Trendencias Melyssa Pinto inspirará a muchas con sus looks de verano donde un cropped top y un caftán abierto se convierten en la clave del éxito Un vistazo a… zara-studio-2021 Apostando por la pieza favorita del street style A sabiendas que las piezas de Zara arrasan allá por donde van, esta minifalda estampada estilo pareo cruzado ha colgado el cartel de sold out a las pocas semanas de salir a la venta. Estampada y multicolor, este diseño es más versátil de lo que podamos pensar.

Convirtiéndola en la protagonista del look final, Melyssa Pinto la ha combinado con un sencillo cropped top asimétrico de color marrón chocolate y unas sandalias planas que podrían recordarnos a las famosas «Oran» de Hermès -las favoritas entre la jet set y de la que hoy goza de muchos clones -.

Además, la influencer se apunta a la «tendencia» de lucir el it bag del momento: el cesto de paja de Loewe .

Un look low-cost con accesorios de lujo Siguiendo la fórmula de estilo que Olivia Palermo nos ha ido enseñando con los años, la ex concursante de la Isla de las Tentaciones apuesta por crear un look con piezas low-cost y aderezarlo con complementos de lujo. De este modo, su minifalda estampada de Zara se combina con un top asimétrico de la misma marca y se acompaña de unas sandalias planas de Some Chic. La joya de la corona viene en forma de bolso y lo firma Loewe.

Cropped top de Zara, 15,95 euros . Minifalda estampada de Zara, 29,95 euros . Sandalias planas de Some Chic, 59 euros . Bolso tipo cesta de Loewe, 420 euros . Fotos | Instagram Stories @melyssapiinto , Zara, Some Chic, Loewe

