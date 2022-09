«Meloni é muito inteligente e, por isso, pode ser perigosa»

Entornointeligente.com /

Itália volta a eleições no próximo domingo e tudo aponta para que uma coligação de partidos de direita assuma o poder , emergindo uma nova figura. Giorgia Meloni , líder da extrema-direita, assume-se como a grande favorita a governar o país. Ao PÚBLICO, Nathalie Tocci fala da importância destes eleições para o futuro da União Europeia (UE) e aponta qual vai ser a posição do novo Parlamento italiano sobre a Rússia: «Penso que o próximo [Parlamento] será ainda mais favorável à Ucrânia do que o actual», diz a directora do Istituto Affari Internazionali .

