Melisa Rauseo responde a las críticas de Patricia Poleo «ella no trabaja en la NASA» (+CAPTURA)

Entornointeligente.com /

La animadora venezolana Melisa Rauseo le contestó de vuelta a Patricia Poleo. Cabe destacar que, recientemente la periodista venezolana radicada en Estados Unidos, arremetió contra la animadora de Sábado en la Noche, Melisa Rauseo tras entrevistar al comediante Wilmer Ramírez quien lleva una enemistad con Poleo, debido a esto la conductora del programa de espectáculos‏ también fue salpicada en pleito donde se ganó un par de insultos por parte de Patricia.

Cabe destacar que, Patricia llamó a la conductora de Globovisión una mujer falsa y sin cerebro, publicando «Y es por eso que tienes que apelar a lo que siempre has apelado «yo soy mas bonita», porque más inteligente no. Al menos no te atreviste a decir que tienes más cerebro. Tambien tienes mas silicona y botox. Pero no han inventado eso para el cerebro lamentablemente para ti!. Yo creo que tu tienes bastante vacante en tu cerebro» fueron las palabras de la periodista.

En su lugar, Melisa respondió a través de su cuenta de Instagram con un extenso mensaje sobre lo que opina de Poleo, « Ella desde donde está y sin haber entablado una conversación conmigo, no puede saber cuán inteligente o bruta, puedo llegar a ser. Que yo sepa no tiene mi Intelligence Quotient. Además, aseguró que Patricia sufre de Soberbia y estupidez por no aceptar las opiniones ajenas, puntos de vista disímiles, y suponer que siempre se tiene la razón».

View this post on Instagram

A post shared by Gossipvzla (@gossipvzla_com)

VER TAMBIÉN ※ Patricia Poleo arremete contra Melisa Rauseo «Tienes bastante vacante en tu cerebro» (+Capturas)

Por si fuera poco, en otro mensaje dirigido a su colega de profesión comentó que « Tanto la pregunta en el estudio, como el video fueron realizados en tono de HUMOR» agregando que trató la situación de su amistad con Wilmer como un chiste y no la intención de crear polémica.

Finalmente, Rauseo concluyó su mensaje a Patricia extendiendo una disculpa a su persona de ser necesario, sin embargo también le recordó « Ella igualmente necesita estar clara que no trabaja en la NASA, para sugerir supuesta superioridad intelectual» , alegando que debe dejar los estereotipos de que las mujeres que cuidan su belleza son menos inteligentes.

Redacción Gossipvzla

LINK ORIGINAL: Gossipvzla

Entornointeligente.com