Melisa Raouf não vai usar maquilhagem na final do concurso Miss Inglaterra

Entornointeligente.com /

Quando se pensa em concursos de beleza, vem automaticamente à mente uma imagem estereotipada de jovens maquilhadas profissionalmente com rostos imaculados, quase como uma máscara. Mas Melisa Raouf quer mudar este estereótipo e pode mesmo torna-se a primeira participante do concurso Miss Inglaterra a competir na final sem qualquer maquilhagem.

Melisa venceu na semana passada uma etapa especial da competição dedicada aos rostos ao natural, sem maquilhagem, tornando-se uma das 40 finalistas da cerimónia que vai acontecer a 17 de Outubro. Enquanto as restantes participantes da etapa voltaram a usar cosméticos nas provas subsequentes, a jovem de 20 anos prometeu que na final também irá ostentar o rosto ao natural .

Se se tornar Miss Inglaterra e, como tal, passar à competição de Miss Mundo , Melisa garante que se fará representar sem maquilhagem, na esperança de «inspirar o mundo». » Quero provar que temos uma escolha. Não temos de usar maquilhagem se não quisermos «, defende, em declarações à BBC .

Ver esta publicação no Instagram A post shared by Mel?? (@melisaraouf)

Tal como muitas outras jovens, também Melisa começou a usar maquilhagem na adolescência. Admite que se sentia «insegura» e se comparava constantemente como «um padrão irrealista de beleza» veiculado nas redes socais — o que, confessa, afectou a sua saúde mental . «Nunca me senti confortável com quem eu era, nunca me senti confortável na minha pele», lamenta.

Com o passar dos anos, conta, começou a ganhar confiança e participar num concurso de beleza — ainda que, em primeira instância, tenha sido «intimidante» — ajudou no processo. «Pensei que estou a fazer isto por todas nós», assevera. A atitude de Melisa Raouf gerou um movimento de apoio nas redes sociais, de mulheres de todas as idades, que dizem «sentir-se mais confortáveis na sua própria pele».

A jovem deixa bem claro que não é contra o uso de maquilhagem e assegura que o continuará a fazer em ocasiões especiais: «Aprecio a maquilhagem como uma forma de arte e criatividade». Mas, reforça, » a maquilhagem não nos deve definir «. É, sim, «uma escolha».

Organizado desde 1951, o concurso Miss Mundo tem enfrentado duras críticas nos últimos anos, já que grande parte das regras de participação se mantém inalterada há 71 anos. As jovens que querem participar não podem ter mais de 27 anos, não podem ser casadas, nem ter filhos.

Em 2018, Veronika Didusenko, que tinha sido coroada Miss Ucrânia, veio a público exigir uma mudança nas regras, depois de lhe ter sido retirado o título por ter sido mãe. Ainda assim, Melisa Raouf elogia a matriz «positiva e inspiradora» destas competições. «As participantes usam esta plataforma para fazer algo de bom no mundo «, conclui a jovem que está a estudar política na King’s College em Londres.

LINK ORIGINAL: Publico

Entornointeligente.com