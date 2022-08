Meliá lanza una nueva marca para crecer en parques temáticos

Entornointeligente.com /

Meliá anunció en julio la alianza con la estadounidense Falcon´s Beyond Global para la explotación de parques temáticos y de atracciones bajo el sello de la marca Katmandu. Dos meses después ha presentado la hoja de ruta que seguirá para implantar la marca Falcon’s Resorts by Meliá, que se incorpora al catálogo con el que cuenta la compañía. «La asociación con Falcon’s es una gran oportunidad para ofrecer una experiencia vacacional diferente, que incorporará elementos y tecnologías de entretenimiento inmersivos e interactivos creando una experiencia vacacional nunca vista», recalcó en un comunicado el consejero delegado de Meliá, Gabriel Escarrer.

La nueva marca ofrecerá hoteles en régimen de todo incluido y arrancará su actividad en República Dominica, en la que está prevista una inversión global de 350 millones de dólares (345 millones de euros) en la creación de un destino ligado a esos activos . Este destino se formará a través de tres proyectos. El prmero será el hotel All Suites Punta Cana, que se construirá a partir de la transformación de dos de los hoteles de Meliá Hotels International en el destino, el Paradisus Gran Cana y The Reserve at Paradisus Palma Real, que suman 622 habitaciones. La primera fase espera estar terminada para finales de año, convirtiendo el actual Paradisus Gran Cana es un resort ‘todo incluido’, mientras que la segunda fase, que transformará The Reserve en Paradisus Palma Real, se espera para 2023. Los otros dos proyectos son un parque temático, que se llamará Katmandu Park – Punta Cana, cuya apertura está prevista para diciembre de 2022, y Falcon’s Central – Punta Cana, y un espacio comercial, gastronómico y de entretenimiento que se llamará Falcon’s Central – Punta Cana.

Tras el aterrizaje en República Dominicana, la marca espera penetrar en Tenerife (España) en 2024, y en Playa del Carmen (México) en 2025. Meliá participará a través de dos vías: añadiendo parques temáticos a sus hoteles o convirtiéndose en el operador de los hoteles que se construirán en los complejos.El gigante estadounidense ha participado en proyectos por un valor de 85.000 millones de euros y cree que la unión de Katmandú, Falcon´s y Meliá podría servir para acceder a un negocio mundial de 372.000 millones de euros entre parques de ocio, hoteles y centros comerciales.

Uno de los principales puntos fuertes de la nueva alianza es ofrecer una alternativa menos costosa y más rápida a los grandes parques de atracciones, apostando por una alternativa revolucionaria, gracias a su modelo de negocio basado en parques de tamaño reducido, aprovechando espacios no utilizados de los complejos turísticos y reduciendo el tiempo de construcción de la infraestructura a un plazo entre dos y tres años y con un coste mucho menor al de un parque de gran tamaño. El primer objetivo de la nueva alianza será crecer en mercados emergentes del sudeste asiático, como Vietnam o Tailandia, y en el sur de EE UU.

LINK ORIGINAL: Cinco Dias

Entornointeligente.com