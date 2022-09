Melgar pierde por 0-3 con Independiente del Valle y queda eliminado de la Sudamericana

Entornointeligente.com /

Con esta derrota, el cuadro arequipeño queda fuera de un torneo que lo recibió de reojo, como se mira a aquel combinado que no está en la quiniela encabezando las apuestas y que, con cada victoria, se acomodó en la sorpresa. Lee también: Bayern Múnich doma San Siro con gran superioridad y gana 0-2 al Inter de Milán Lavallén, el técnico rojinegro, apostó (no quedaba de otra) al ataque, adelantando sus líneas, incomodando a los ecuatorianos desde su propia área. Aunque se sabía que esa apuesta daba una ventaja: el primer gol ecuatoriano llegó por un contrataque que agarró a una defensa mal parada por la imperiosa necesidad de marcar 3 goles para forzar los penales. Melgar salió con mucha personalidad, con coordinadas y veloces jugadas que trataron, en vano, de hacer respetar los 2,300 metros de altitud de Arequipa, frente a un equipo que jamás perdió una semifinal continental y que ahora se acerca a su tercera copa. Con un gol de contragolpe de Lautaro Díaz a los 28 minutos, los ecuatorianos golpearon la esperanza arequipeña. Y a los 53’ no solo alargaron la ventaja, sino que el argentino atropelló como el mejor jugador del partido. Lee también: Con un triplete del intratable Lewandowski, Barcelona golea 5-1 a Viktoria Pilsen Independiente del Valle hizo valer el peso de su favoritismo con un planteamiento inteligente de Martín Anselmi, ofreciendo el protagonismo al rival durante los primeros minutos, dejando el desgaste físico y emocional a un Melgar que remaba contra corriente, tras el 0-3 del partido de ida, la semana anterior en Ecuador. Los minutos pasaron y el ‘dominó’ quedó eliminado de una copa inolvidable, de un año maravilloso para la historia rojiblanca que aún no acaba: como campeón del Torneo Apertura de la Liga 1, tiene las chances intactas de salir campeón nacional. Lee también: Esta es la selección de atletismo que participará en Sudamericano Sub 18 en Brasil Queda el reconocimiento de un equipo peruano que, luego de 19 años, llega a esta instancia en una competencia internacional, tras la hazaña del Cienciano de Freddy Ternero y las malas actuaciones de los protagonistas de la liga nacional en estas citas deportivas. Nada que reclamar a un equipo que, por momentos, devolvió la esperanza y la alegría a la hinchada nacional. Más en Andina: ? Hinchas del Melgar FBC se congregan en el Estadio de la UNSA (Universidad Nacional San Agustín) para vital partido de esta noche ante Independiente del Valle de Ecuador por la Copa Sudamericana. ?? https://t.co/OJUjJxXofM pic.twitter.com/4O0BkuQHhP

