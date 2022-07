Mejoran suministro de combustible en Península de Paraguaná

Entornointeligente.com /

Los encargados e isleros de las estaciones de servicios que ofrecen gasolina subsidiada en la Península de Paraguaná, estado Falcón, refieren que el suministro ha mejorado en comparación a cuando inició la pandemia por el Covid-19.

Anteriormente recibían menos de 9.000 litros cada tres días, ahora los suministros son diarios o interdiarios y pueden recibir hasta 24.000 litros en un solo día. Consideran que esto ha favorecido para que las personas ya no hagan colas de varios días, aunque también es por la falta de huellas a través del sistema Patria.

«Pdvsa llega con el combustible y diario hay que pasar un reporte de lo que se vendió. Esto debe coincidir con lo que refleja el sistema Patria, de lo contrario nos abren una investigación a la bomba», dijo Omar Bello, islero.

Refirió además que no se expende gasolina a quien no se encuentre en el sistema Patria, porque todo debe concordar. Sin embargo, reconoce que el despacho ha mejorado y ahora las estaciones de servicios no les falta combustible, como cuando inició la pandemia.

También explicó que con las restricciones del sistema Patria para otorgar los cupos, esto ha disminuido considerablemente las colas. «Ahora la gente no duerme esperando en cola, lo más que se tardan es dos horas», dijo Bello.

Mejorías por municipio Los retrasos se dan cuando no hay servicio eléctrico en el municipio Carirubana, ya que de las tres estaciones de servicios subsidiadas que tiene el municipio, solo una cuenta con planta eléctrica. En el municipio Los Taques, solo hay una estación de servicios subsidiada y tampoco tiene planta; mientras que en el municipio Falcón la situación es la misma.

El encargado de una estación de servicios en el municipio Falcón, dijo que en la localidad hay dos bombas subsidiadas y las colas también fluyen con normalidad, ya que esto cambió con la eliminación del subsidio para quienes no tengan los vehículos a su nombre.

