¿Mejor tarde que nunca? Will Smith pide disculpas a Chris Rock (+Video)

Este viernes 29 de julio, cuatro meses después del bofetón de Will Smith a Chris Rock, el actor de King Richard publicó un video en el cual pide disculpas por su «comportamiento inaceptable» y le ofrece a su compañero que «hablen cuando quiera».

«Me siento como un mierda», apunta el actor en el video, su primera disculpa audiovisual pública y contundente tras el suceso ocurrido en la gala de los Oscars -Smith ya se disculpó en un mensaje en Instagram el día después del suceso-.

«Me comuniqué con Chris por mensaje y me respondió que no está listo para hablar y que cuando lo esté, lo hará. Así que Chris, te pido disculpas, mi comportamiento fue inaceptable y estoy aquí cuando estés listo para hablar», apuntó el actor.

En ese momento «no estaba pensando en cuántas personas resultaron heridas», destacó Smith, quien específicamente se disculpó con la madre y con el hermano del actor, Tony Rock, con quien tenía «una gran relación». «Era uno de los míos y esto probablemente es irreparable», agregó.

El actor aseguró que pasó los últimos meses «reproduciendo y comprendiendo los matices y las complejidades de lo que sucedió en ese momento». Y «no hay una parte de mí que piense que esa fue la forma correcta de comportarse», dijo.

Smith explicó además que tras poner «los ojos en blanco» ante el comentario de Rock sobre su cabeza rapada; su mujer, Jada Pinkett Smith, no le dijo que hiciera nada, y fue él quien tomó la decisión por su cuenta y golpeó al actor.

Añadió que dicha reacción fue debida también a sus «propias experiencias» y su «historia con Chris» Rock.

Will Smith en los Oscars «Jada no tuvo nada que ver con eso, lo siento», apuntó Smith, quien también pidió perdón a su propia familia y a todos los compañeros nominados. «Votaron por mí y realmente me rompe el corazón haber robado y empañado el momento», dijo.

La Academia de Hollywood decidió en abril no retirar el Oscar que el actor recogió el pasado 27 de marzo por su papel de Richard Williams en la cinta «King Richard» (2021), pero Smith no podrá acudir a la ceremonia de los premio ni a ningún otro evento organizado por esta institución durante los próximos diez años.

«Estoy tratando de estar arrepentido sin avergonzarme de mí mismo. Soy humano y cometí un error, e intento no pensar en mí mismo como un pedazo de mierda», apuntó.

La agresión de Smith a Rock marcó para siempre la gala número 83 de los Óscar.

Chris Rock subió al escenario del Teatro Dolby para presentar el Óscar al mejor documental e hizo una broma acerca la cabeza rapada de Pinkett-Smith, quien ha reconocido públicamente que sufre alopecia, al compararla con la teniente O’Neil de la película de Ridley Scott «G.I. Jane».

Después de que Pinkett-Smith cerrara brevemente los ojos en un gesto de fastidio, su marido se levantó de su asiento y subió al escenario para propinarle una bofetada a Rock, que dio la vuelta al mundo y empañó el resto de la gala.

Según el productor de la ceremonia, Will Packer, la Policía de Los Ángeles se ofreció a arrestar a Smith, pero Rock rechazó presentar cargos contra el actor.

Con información de EFE

