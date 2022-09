Mejor cocinero. Muñoz revalida el título mundial

Entornointeligente.com /

David Muñoz (DiverXO) ha sido coronado como el Mejor Cocinero del Mundo por segundo año consecutivo, después de arrasar ayer en los premios internacionales de cocina.

En la gala, celebrada en Madrid por primera vez, se ha confirmado la excelencia de Muñoz, que además de revalidar el título, cosa que sólo había conseguido el chef Joan Roca, también se ha llevado los galardones de The Best Chef, votado por los cocineros, y el de The Best Chef City Gourmet.

Al subir al escenario, acompañado de su equipo, el cocinero madrileño ha asegurado que conseguir este premio «es un honor» y un hito «increíble».

Muñoz se ha mostrado orgulloso de trabajar en la ciudad y ha agradecido a su mujer, Cristina Pedroche, el apoyo recibido porque sin ella «no habríamos conseguido lo que hemos conseguido al mundo XO».

En referencia al premio que le han otorgado sus compañeros, el chef ha señalado que es «uno de los principales» de su carrera, precisamente porque lo han escogido como ganador otros cocineros, y lo ha dedicado a compañeros como Juanjo López (La Tasquita), Mario Sandoval (Coque) o Pepa Muñoz (El Qüenco de Pepa).

Según los votantes, el propietario del restaurante DiverXO es el mejor cocinero del mundo por unas elaboraciones «personales, imprevisibles e instaladas en la excelencia».

También han destacado que en sus platos asimila influencias de otros continentes, aunque siempre añade «un universo onírico propio», el cual «justifica su lema: vanguardia o morir». El título de Muñoz se suma a los que ya tienen a Joan Roca, ganador en dos ocasiones; el sueco Björn Frantzén, y el danés Rene Redzepi.

El premio de Mejor Pastelero ha sido para el puertorriqueño establecido en los Estados Unidos Antonio Bachour, mientras que Ana Roš ha recogido el Premio Prístino por su creatividad.

