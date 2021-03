Mejor amiga de Demi Lovato perdió su trabajo tras ser culpada de su sobredosis

Foto: Archivo

Para los fans de Demi Lovato, el rostro de Dani Vitale resulta muy familiar: además de ser una de las mejores amigas de la famosa cantante, también ha trabajado como bailarina suya en la gira ?Tell Me You Love Me?.

Sin embargo, después de la sobredosis que la estrella del pop sufrió en 2018 muchos decidieron culparla de lo ocurrido al dar por sentado que ella había sido la responsable de proporcionarle las drogas que casi le cuestan la vida basándose, aparentemente, en el hecho de que unas horas antes Dani había celebrado su cumpleaños.

Aunque ella intentó explicar entonces a través de una publicación de Instagram que jamás había consumido sustancias ilegales y que aquella fatídica noche ni siquiera estaba presente, los rumores le perjudicaron igualmente a nivel profesional porque muchos de los artistas con los que había trabajado hasta entonces la dieron de lado por miedo a verse involucrados de algún modo en todo aquel drama.

?También perdí todos mis empleos como profesora. Nadie quiere que una supuesta ?profesora y traficante de heroína? enseñe a sus hijos?, revela Dani en el documental ?Dancing With the Devil?, en el que se ha propuesto limpiar su buen nombre.

