Meider Chourio: «Íbamos en carretera hacia La Fría y nos dieron la mala noticia»

Yaracuyanos FC , dirigido técnicamente por el ex Trujillanos FC, Meider Chourio, no podrá jugar desde este domingo la Fase Final de la Liga FutVe 2 para ir a buscar el cupo a la división máxima del balompié profesional, como tenía planeado tras conseguir la clasificación.

El equipo de San Felipe no cumplió con todos los documentos requeridos por lo tanto no podrá estar. En su lugar será el Petare FC, el que juegue uno de los dos cuadrangulares finales por el Ascenso, específicamente el Grupo A junto a Titanes FC, Ureña SC y Angostura FC.

Además del DT, hay jugadores conocidos de la afición trujillana que también salieron perjudicados con la sanción, como el volante Wildiyhonh Vivas y el delantero Eliozcar Lizardo. También el defensa central y capitán José Graterol, un oriundo de La Pastora, estado Lara, que pasó por el desaparecido Alianza Monay.

En las canteras el YFC contó con cuatro jovenes salidos de tierras trujillanas, como son Carlos Rivas, Jay Zambrano, Engelberth Guerra y Jorge Fuenmayor.

El entrenador Chourio, quien es nacido en Maracaibo, capital del Zulia, pero con raíces en el estado Trujillo, ya se casó y tuvo sus hijos en Valera. Expresó su tristeza en conversación con Diario de Los Andes, al tiempo que habló de lo bien que gracias a Dios le fue hasta ahora en Yaracuy.

«Fue un balde de agua fría»

Chourio guió al Yaracuyanos a una campaña excelente en Liga FutVe 2 «La verdad una lamentable noticia, nosotros íbamos en carretera, habíamos salido anoche (viernes) hacía La Fría (estado Táchira) para enfrentar el compromiso con Ureña y en horas de la mañana (sábado) nos dan esa mala noticia», contó Chourio sobre el momento exacto cuando se enteró.

«Recibí un mensaje que no se escuchaba bien, por la falta de cobertura los mensajes intentaba leerlos pero nada. Después nuestro gerente se me acerca enseñándome el calendario y así me dice que nos sacaron de la participación por el ascenso», lamentó.

«Fue algo muy desagradable, un balde de agua fria. Tan duro que lo viví, lo sentí como si fuera la pérdida de un familiar, de un ser querido», aseguró con voz entrecortada.

Describió que fue bastante difícil, por eso decidieron ya no seguir hasta la Fría sino más parar a comer o de alguna manera pasar ese trago amargo. «Bueno ahí estuvimos tratando de asimilar todo eso pues», agregó.

«Primeros en clasificar y únicos con 10 triunfos»

«En Yaracuyanos FC ha sido gratificante con cada uno de mi cuerpo técnico, cada uno de los jugadores que día a día nos preparamos al máximo. Nos entregamos al máximo, para dar lo mejor de sí, lo mejor a nivel grupal», expresó su satisfacción por la temporada que cumplieron.

«Yo siempre estuve a la disposición, con las ganas, el deseo de querer triunfar y bueno lo pudimos hacer durante toda la temporada», dijo con orgullo. Detalló que de los 18 partidos de la primera fase ganaron 10, con cuatro empates y cuatro derrotas. «Fuimos el único equipo de los dos grupos que obtuvo 10 victorias, eso habla muy bien del grupo, del gran trabajo que se venía realizando», resaltó.

Recordó que durante toda esa primera fase en el Gro Centro Occidental, siempre estuvieron en los primeros lugares. «Eso nos permitió pasar tranquilamente y de hecho fuimos el primer equipo en pasar a segunda fase», subrayó.

«Quedó un sabor muy amargo»

«Es una lastima, porque siempre estuvimos tratando de hacer las cosas bien. De exigirnos al máximo para un equipo que venía a pelear el ascenso», señaló como «un sabor amargo» el que recibieron.

«Para nadie es un secreto, que igual que todos los que clasificaron, teníamos un gran equipo. Que íbamos a pelear hasta el final como lo veníamos haciendo», siguió con amargura su triste relato. Insistió en lamentar que no se les pudo permitir pelear el ascenso después de todo lo hecho, pero está claro que ese caso ya escapa de sus manos.

«Son situaciones que pasan. Ya es un tema administrativo, ya no nos compete a nosotros, es otra cosa», entendió. «La responsabilidad que asumimos es otra cosa, la aceptamos desde el primer día. Nosotros nos entregamos al máximo todo pero son situaciones que se escapaban», explicó.

«Hicimos lo mejor, tratamos siempre de estar en primeros lugares y preparados de la mejor manera. Con el mayor compromiso, amor y respeto hacia la institución, hacia la camiseta de ese club importante», cerró el tema Yaracuyanos FC.

Su periplo en Yaracuy

«En Yaracuy tengo bastante cariño, amor con esa gente», reconoció. Su estadía en ese pequeño pero emprendedor estado comenzó con Yaracuy FC. «El año pasado con Yaracuy FC hicimos un buen trabajo, agarramos un equipo que estaba de último y a falta de diez fechas aceptamos ese compromiso», rememoró.

«De esos 10 partidos ganamos seis, empatamos tres y perdimos solo uno», sacó pecho. «Pero quedamos fuera de la Liguilla por un punto», sintió esa otra frustración que incluso comparó con la actual.

«Nos quedamos pensando en si hubiéramos agarrado al equipo antes pero bueno», soltó. «Pero bueno, se hizo un gran trabajo también, entregándose al máximo el cuerpo técnico y jugadores, con mucha humildad y respeto… pero no nos alcanzó», relacionó.

Agradecido siempre con Dios

A pesar de su tristeza, Chourio no dejó de expresar su agradecimiento con El Todopoderoso, a quien siempre coloca por delante de su vida y todos sus proyectos. «Agradecido por Dios porque nos permitió venir a este estado, al equipo Yaracuyanos y al aceptar este compromiso desde el principio para poder tener esa gran campaña», confesó con la fe que lo caracteriza. «Sin Él no podemos hacer nada», finalizó.

