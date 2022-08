Meghan Markle dice quien es el culpable de la ruptura con su padre

Entornointeligente.com /

¿Fue la cultura sensacionalista de los medios de comunicación quienes originaron el distanciamiento? La prensa internacional ha hablado sobre la entrevista que Meghan Markle dio a la revista The Cut. De esta manera la esposa del príncipe Harry le dio la bienvenida en su hogar a la periodista Allison P. Davis, de tal manera la ex actriz conto un poco más de su vida de nueva y privada, así como también enfrenta las polémicas que siempre la han perseguido.

Meghan expreso como era su antigua vida en Londres y cuáles fueron las decisiones y las dificultades que les llevo a tomar la decisión de separarse de «La Firma», como se le conoce a la institución real británica. «Yo era actriz. Todo mi trabajo era ‘Dime dónde pararme, dime qué decir, dime cómo decirlo, dime qué ponerme y lo haré’» . De tal manera ella suponía que siendo una persona autentica haría un buen papel como miembro, sin embargo fue entonces cuando le dieron un discurso sobre el deber y el decoro, entendió que no sería posible.

Markle comento sobre la presión mediática, lo cual los sobrepasó y esto deterioró su salud mental. Según la información obtenida tras la entrevista La periodista comento que la pareja habría pensado que los tabloides se sentían libres de atacarlos «bajo el pretexto del interés público» por la razón de que sus vidas estaban financiadas por los contribuyentes, entonces simplemente deberían eliminar la financiación de los contribuyentes de la ecuación.

te puede interesar: Teorías conspirativas sobre Meghan Markle y el Príncipe Harry En busca de una solución la pareja sugirieron a La Firma que se les permitiera trabajar, siempre en nombre de la monarquía, y ganar su propio dinero. «Entonces tal vez todo el ruido se detenga», pensó Meghan. Sin embargo de igual manera la petición fue rechazada. «Solo por existir, estábamos trastornando la dinámica de la jerarquía. Entonces decimos: ‘Está bien, está bien, salgamos de aquí’».

La esposa del príncipe Harry afirmo que en ningún momento estaban pidiendo reinventar las normas. Ahora » me siento diferente, me siento más clara. Es como si estuviera encontrando mi voz . He tenido mi voz durante mucho tiempo, pero puedo usarla», añadió.

El distanciamiento entre el padre de Meghan y ella lo complemento la llegada del príncipe Harry a la vida de su hija. El productor de luces de Hollywood Thomas Markle, fue de él, de quien heredó su fascinación por los estudios de grabación.

Según el abandono de Meghan surgió antes de su boda con el príncipe debido a diferencias entre padre e hija, sin embargo fue justo después de la boda que estalló la bomba y termino de romperse la relación entre ambos, The Mail on Sunday filtró una carta en la que Meghan le escribió rogándole que dejara de hablar con los periodistas.

Cuando la periodista preguntó por su padre, Meghan obvio la pregunta y hablo, crítico y culpo a la cultura sensacionalista debido a que fueron ellos quienes separaron a dos familias. De tal manera confirmó que la relación de Harry con el príncipe Carlos también está fracturada.

« Harry me dijo ‘Perdí a mi papá en este proceso ‘. No tiene que ser lo mismo para ellos que para mí, pero esa es decisión de él», declaró Meghan sobre cómo los dos se han distanciado de sus papás por el escrutinio de la prensa.

