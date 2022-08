Entornointeligente.com /

Mega-Sena, concurso 2.514: resultado Sorteio pode pagar R$ 18 milhões para a aposta que acertar as seis dezenas. Por g1

27/08/2022 20h26 Atualizado 27/08/2022

1 de 1 Volante da Mega-Sena — Foto: Ana Marin/g1 Volante da Mega-Sena — Foto: Ana Marin/g1

Os números do sorteio 2.514 da Mega-Sena foram sorteados neste sábado (27), em São Paulo. Este sorteio pode pagar um prêmio de R$ 18 milhões para a aposta que acertar as seis dezenas.

Veja as dezenas sorteadas: 05 – 15 – 24 – 34 – 45 – 52 .

O rateio ainda não foi divulgado pela Caixa. O próximo sorteio será realizado na quarta-feira (31).

Entenda como funciona a Mega-Sena e qual a probabilidade de ganhar o prêmio

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, com preço de R$ 4,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 15 dezenas (limite máximo), com o preço de R$ 22.522,50, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 10.003, ainda segundo a Caixa.

