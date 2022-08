MEF se enfocará en mejorar calidad de gestión del Estado y generar confianza

Entornointeligente.com /

«La idea en el Ministerio de Economía y Finanzas es que, en la medida que demos señales claras al sector privado, en cuanto a los elementos de promoción, el respeto irrestricto a la normatividad y la estabilidad legal en el país, en esa medida vamos a ir generando, gradualmente, confianza», dijo en La República TV. «Esa confianza se verá reforzada por dos cosas: una mejor calidad de gestión por el lado del Estado, que comienza básicamente por gastar lo que tiene, contribuyendo a la reactivación económica. Y, por otra parte, generación de confianza al sector privado porque no habrá sorpresas», agregó. Kurt Burneo destacó que es importante entender que la economía es dinámica, y que la proyección del Banco Central de Reserva sobre el crecimiento de la inversión privada (0%) para este año, no tiene por qué ser estática en el tiempo. «Creo que esos elementos mencionados podrían abonar a una recuperación gradual de lo que es la confianza y por tanto que la inversión privada pueda dinamizarse y revisarse al alza las expectativas del sector privado. Hay la confianza en ello», sostuvo. «Se trata de que haya una generación de mayor confianza y certidumbre, lo cual pasa por tratar de diferenciar el lado de la política y el lado de la economía, como antes ocurría e iban por cuerdas separadas. A pesar de los problemas en la parte política, que dicho sea de paso no son nuevos en nuestro país, la economía marchaba», añadió. El ministro resaltó que una mejor ejecución de la inversión pública también contribuirá a la recuperación de la inversión privada. «Si somos capaces de recobrar el ritmo de ejecución de la inversión pública vamos a tener más proyectos de infraestructura en curso y eso puede facilitar la inversión privada», manifestó. Por otro lado, Kurt Burneo descartó que, por el momento, haya un nuevo programa de garantías Reactiva 3. «El Ministerio de Economía y Finanzas no estaría considerando todavía que haya un Reactiva 3, por una sencilla razón, necesitamos recuperar los recursos de Reactiva 1 y Reactiva 2, además sabemos que los niveles de morosidad son importantes», señaló. Más en Andina: Un total de 25,000 adultos mayores en situación de pobreza extrema se incorporarán durante 2023 a las coberturas del Programa Pensión 65 y recibirán una subvención bimestral de 250 soles https://t.co/LqZZSgFAfK pic.twitter.com/Re7SPFgR7b

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) August 19, 2022 (FIN) CNA/JJN Publicado: 19/8/2022

