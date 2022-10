MEF: recaudación tributaria debe realizarse con más eficiencia

Entornointeligente.com /

En ese sentido, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), inauguró el «Taller sobre Administración Financiera del Sector Público y Materia Económica», dirigido a congresistas y funcionarios de la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República del Parlamento Nacional. De esta manera se inicia el ciclo de capacitaciones para el fortalecimiento de capacidades que ha programado el MEF, en el marco del Plan Impulso Perú . El taller se desarrolló en coordinación con la Comisión de Presupuesto del Congreso de la República y contó con la participación de su presidente, el congresista José Luna, y del Contralor de la República, Nelson Shack, así como de diversos legisladores miembros de esta comisión. Durante la inauguración, el ministro Burneo destacó la importancia del taller con el fin de actualizar y fortalecer los conocimientos en distintas materias económica y presupuestarias, lo que permitirá optimizar las coordinaciones entre ambas instituciones. Por ejemplo, «facilitará el análisis y discusión en el Congreso de las leyes de Presupuesto Público, Equilibrio Financiero y Endeudamiento Público», afirmó. Asimismo, destacó que el Marco Macroeconómico Multianual tiene un rol clave en lo que representa la formulación de los proyectos de ley de Presupuesto Público, Equilibrio Financiero y Endeudamiento Público. «No hay manera de formular el presupuesto si una estimación de lo que la inflación, de las exportaciones e importaciones, de lo que pasará con la actividad económica no en este año sino en el próximo. «Hay una relación directa entre el crecimiento económico y la recaudación, pero esto no queda allí. El tema también es cómo hacemos para que esos recursos sean captados con más eficiencia, lo que puede significar que, sin cambiar las tasas impositivas, se pueda recaudar más» , agregó. También puedes leer: MEF impulsará medidas para tener una mayor competitividad minera Este taller se da en línea con los objetivos de fortalecer las capacidades de los funcionarios y servidores públicos en el uso de herramientas para ejecutar proyectos de inversión en infraestructura de servicio público, y de infraestructura pública, con la participación del sector privado, de manera eficiente y transparente. Las siguientes capacitaciones y talleres de difusión programados estarán dirigidas a servidores, funcionarios públicos y del sector privado y tratarán sobre el nuevo reglamento las Obras por Impuesto (OxI) y asociaciones público- privadas (APP), que amplían los alcances de estas herramientas y facilitan su uso para las autoridades de los tres niveles de gobierno, con mecanismos ágiles y participativos. La finalidad es fomentar la inversión pública en infraestructura, lo que contribuirá a reactivar y potenciar el crecimiento económico sostenido, promoviendo la generación de empleo y mayor bienestar para la población a nivel nacional. Más en Andina: ¿Sabías que los viajeros pueden endosar el pasaje que no usen de sus vuelos de ida y vuelta? Te contamos los detalles ?? https://t.co/XrgTWkmsCJ pic.twitter.com/YyvevclXWZ

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) October 3, 2022 (FIN) NDP / MDV Publicado: 3/10/2022

