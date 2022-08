MEF: plan de reactivación buscará aumentar ingreso disponible para dinamizar consumo

Entornointeligente.com /

«Están en proceso de elaboración las medidas del plan de reactivación, no solamente la cuantificación en términos de costo fiscal, sino también respecto a lo que es el impacto en la actividad económica», dijo en La República TV. «La idea es tener un plan de reactivación económica para elevar las previsiones de crecimiento de la economía, la cual, mirando fuentes oficiales, está en no más de 3.4% para este año», agregó. Kurt Burneo explicó que están observando que si no se hace nada la economía continuará desacelerándose, es decir, la tasa de crecimiento se iría a la baja, por lo cual el plan de reactivación es fundamental. «En términos cualitativos diría que debemos desarrollar acciones que vayan por el lado de incrementar el ingreso disponible para poder aumentar el consumo y eso tiene que ver con mirar algunas tarifas, por ejemplo», indicó. «También tendríamos que ver como otra posibilidad, dentro de lo que es un plan de reactivación, revertir la actual tendencia a la baja por el lado del gasto público no financiero, que viene cayéndose desde octubre del año pasado», añadió. Además, el ministro consideró que existe la posibilidad de poder inducir un mejor nivel de ejecución de la inversión pública, porque está rezagada respecto a lo que debería haberse avanzado. «La inversión pública es absolutamente funcional a la inversión privada», destacó. Crecimiento necesario de 5% Kurt Burneo sostuvo que, con una tasa de crecimiento de 3.4%, se avanza demasiado lento en la necesidad de tener una tasa mínima de crecimiento de 5% anual, dada la estructura productiva del país. «Una tasa de 5% es la mínima que permitiría absorber a los casi 300,000 jóvenes que anualmente se incorporan al mercado laboral», refirió. Elevación de tasa tiene impacto adverso El ministro consideró que no se debe perder de vista que la política monetaria es desarrollada por el Banco Central de Reserva (BCR), la cual está basada en el incremento de la tasa de interés de referencia, con el objetivo de controlar la inflación. » El incremento de la tasa de interés de referencia también aumenta el costo del crédito y tiene un impacto adverso sobre el consumo y la inversión «, sostuvo. Kurt Burneo recordó que ahora la inflación está en una tasa anualizada de 8.8% y que el rango establecido por el propio BCR se sitúa entre 1% y 3%. «El BCR dice que la inflación regresaría al rango meta recién en el segundo semestre del próximo año, en el mejor de los casos, sino en el 2024. Eso significa que esta afectación adversa sobre el consumo y la inversión, vía un crédito más caro, definitivamente generará un impacto adverso sobre la actividad económica», dijo. Es importante tener oportunidades de empleo «Ante ello, por el lado de la política fiscal necesitamos revertir esta tendencia a la baja del consumo y la inversión, y por tanto de la actividad económica. Definitivamente controlar la inflación es importante, pero también lo es que la gente tenga oportunidades de empleo», agregó. Más en Andina: Un total de 25,000 adultos mayores en situación de pobreza extrema se incorporarán durante 2023 a las coberturas del Programa Pensión 65 y recibirán una subvención bimestral de 250 soles https://t.co/LqZZSgFAfK pic.twitter.com/Re7SPFgR7b

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) August 19, 2022 (FIN) CNA/JJN Publicado: 19/8/2022

