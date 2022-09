MEF: mayor gasto en inversión pública alentará a la inversión privada

Entornointeligente.com /

Refirió que en el Consejo de Ministros de hoy día, se hizo una presentación para analizar cómo están avanzando los distintos sectores que tienen a su cargo proyectos de inversión pública. «Todo elemento importante sobre todo en el caso de la inversión pública, es definitivamente que los distintos sectores, pliegos que tienen proyectos de inversión pública a su cargo, puedan desarrollar en todo caso, ejecutar los recursos a nivel de devengado, en línea con lo que es la secuencia del proyecto», explicó. «Esto es un elemento importante, va a ser un ejercicio regular por el lado de los ministros de Estado, de cómo están yendo con la ejecución del gasto de capital», agregó. El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), señaló que esta práctica es importante porque no solamente permite que no se detenga el gasto público sino que se dota de mayor eficiencia a la gestión pública. «Definitivamente un gasto de inversión por el lado público, permite tener una mayor infraestructura y es un elemento importante para inducir a la inversión privada», subrayó. «No solamente hay elementos de ganancia de eficiencia, si tenemos una inversión pública que se cumple a tiempo, también tenemos un efecto que va en línea con lo que estamos trabajando en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que es tener un mayor nivel de demanda, y ese mayor nivel de demanda puede implicar un elemento en la velocidad de crecimiento», explicó. Finalmente, señaló que si la inversión pública se hace a tiempo, permite aumentar el producto potencial, el cual es el máximo de crecimiento que se podría tener si todos los factores productivos trabajasen o estuviesen utilizados al 100%. «Este es un ejercicio que regularmente vamos a hacer en el Consejo de Ministros, para definitivamente definir el estado de situación de los sectores en general y en particular de los pliegos, desde la perspectiva económica, pero que tiene que ver sin duda con una dotación de infraestructura importante para que la inversión privada pueda venir a continuación», puntualizó. Más en Andina: El Ministerio de Economía y Finanzas ( @MEF_Peru ) revela que el Perú tiene una de las menores tasas de interés entre las economías emergentes y de la región, gracias a que mantiene una baja deuda pública. ?? https://t.co/bnTQE9iiD1 pic.twitter.com/BwxK2CafWH

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) August 31, 2022 (FIN) MDV / MDV JRA Publicado: 31/8/2022

