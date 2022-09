MEF: Decisiones de inversión se ralentizan ante hechos que afectan la predictibilidad

Entornointeligente.com /

«La predictibilidad es un factor muy importante para que un inversionistas decida aplicar recursos en un país, el problema es cuando esa institucionalidad se ve afectada negativamente, porque resulta siendo que, factores o personas ajenas a un poder del estado, definen parte de la agenda, en este caso, nada más ni nada menos que para la presidenta del Congreso», explicó. «Entonces, evidentemente ante este tipo de situaciones, los inversores miran con preocupación, porque finalmente resulta siendo que la entidad resulta no predecible», agregó. El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), señaló que la preocupación de los inversores está en el contexto en que se desarrolla la institucionalidad de un país, para que puedan realizar inversiones. «El solo hecho que una institución pública no sea predecible, evidentemente cuando hablamos en Economía, la acción de los inversores miran eso también en términos importantes», subrayó. «Dicho en otras palabras, si yo quiero invertir, ¿a quién me dirijo? ¿Me dirijo al partido del cual forma parte la presidenta del Congreso? ¿Me dirijo a la presidenta del Congreso?, en términos sencillos, ¿con quien debo referirme o apuntalarme si tengo la intención de hacer inversiones en el país?», dijo. «Esta suerte de informalización de un poder del Estado hace daño en términos de lo que es la confianza, la incertidumbre», subrayó. Esfuerzos del MEF para impulsar la inversión privada Indicó que en medio de las dificultades que vive el país, por el lado de su sector, están haciendo todo lo posible, para acercarse a los inversores, al sector privado. «Estamos buscando restituir la confianza que ahora está venido a menos, pero desafortunadamente este tipo de eventos va en el sentido contrario», enfatizó. «Por eso vale la pena que haga remarcación de eso, se necesita que las instituciones sobre todo públicas, sean predecibles, de momento que dejan de serlo, se adiciona un factor más para incertidumbre por parte de los agentes económicos y como consecuencia de eso, se produce la ralentización de las decisiones de inversión», explicó. «En términos más sencillos, demora mucho más la decisión de un inversor porque finalmente se pone en cuestión, hasta qué punto la institución llamada Congreso de la República, es absolutamente predecible, desafortunadamente este tipo de eventos no va en el sentido que acabo de señalar», puntualizó. El titular del MEF, señaló que para que una empresa pueda producir se necesitan factores productivos como el capital, mano de obra, tecnología, pero hay un factor adicional que tiene que ver con el tema de la institucionalidad. «Y cuando se habla de institucionalidad a qué me refiero, sobretodo en el caso de las instituciones públicas, la razón de ser, de actuar de una institución pública es armonizar los distintos intereses de distintos grupos en el país, esa es la función», dijo. Más en Andina: Centrales del centro generaron 83% de electricidad que se usa en Perú ?? https://t.co/naUFhtY8LJ ?? Regiones con más producción de energía eléctrica en julio fueron Lima, Huancavelica, Callao y Junín, según @MinemPeru . pic.twitter.com/PozT2p3zKZ

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) September 4, 2022 (FIN) MDV / MDV Publicado: 4/9/2022

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com