MEF: Consejo de Ministros debe aprobar proyectos para subsidios el próximo miércoles

Refirió que la economía peruana «está próximamente a que salga en alta» en la medida que recupere su dinamismo, y el tiempo para lograrlo dependerá de la aprobación de las normas, como las que permitan la entrega de subsidios a la población de menor capacidad adquisitiva. A modo de ejemplo señaló que para dar el subsidio a los recibos de electricidad o a los pasajes en el Metropolitano, se necesita una ley. «Por eso que el próximo miércoles en el Consejo de Ministros debemos de aprobar los proyectos de ley que van a permitir la aplicación de estos subsidios», afirmó en Canal N. «Va a depender mucho de la rapidez, la capacidad de ayuda o asistencia por el lado del Congreso para que rápidamente puedan entrar esos proyectos de ley y convertirse en ley y por lo tanto aplicar los subsidios», afirmó. Burneo, destacó que los subsidios son un elemento importante en el plan de reactivación económica denominado «Plan Impulso Perú» que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presentara hoy. «Hay un detalle que creo es necesario remarcar y es que a diferencia de otros planes de reactivación, cuando le decimos a la gente te voy a subsidiar parte de tu pasaje, la electricidad, estamos hablando de la gente más pobre, que sienten que la economía empieza a tocarlos, cosa que no era tan manifiesta de experiencias anteriores», explicó. No se incrementarán tasas de impuestos De otro lado, descartó que se incrementarán las tasas de los impuestos que ya se pagan en el país, y que un aumento de la recaudación se basará en un incremento de la actividad productiva y no en mayores tasas impositivas. «Las tasas no se van a incrementar», afirmó. «La lógica del incremento de la recaudación es vía la base imponible, más actividad económica implica necesariamente mayor recaudación tributaria», agregó. Refirió que para evaluar una reducción en las tasas de los impuestos, primero la economía debe recuperarse. «Primero hay que ver que la economía se recupere y ahí podríamos pensar digamos en algún nivel de disminución de la recaudación, pero la presión tributaria que tenemos como país, tiene que incrementarse», afirmó. Más en Andina: Plan Impulso Perú beneficiará a 250,000 mypes con créditos para su reactivación https://t.co/Fb0y8iwCWs pic.twitter.com/L1mnqhZaF9

