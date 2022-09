MEF: auditoría a Petroperú demostrará que no tiene problemas financieros importantes

Entornointeligente.com /

Refirió que la reciente rebaja en la calificación crediticia a los bonos de Petroperú a debajo del grado de inversión por parte de Fitch Ratings, es solo una nivelación con la calificación otorgada por la calificadora Standard & Poor’s. «Standard &Poor’s ya le había bajado la calificación a los bonos de Petroperú, lo que ha pasado con Fitch es simplemente nivelar la calificación de bonos que ya tenía por Standard &Poor´s, ahí no estamos descubriendo nada nuevo», dijo en Canal N. «Lo que va a ser lo nuevo, es que cuando se conozca el informe largo de la auditora, se va a entrar en cuenta que la situación financiera de Petroperú no es tan complicada como la que se está tratando de presentar», agregó. Refirió que el Estado apoyó a Petroperú con un aporte de 750 millones de dólares para el apuntalamiento de la Nueva Refinería de Talara, y cuando S&P le bajó la calificación a Petroperú, hace varios meses atrás no pasó nada. «Lo que se va a pasar con el informe del auditor, es que se va a ver que no existen problemas financieros importantes en el caso de Petroperú, y eso va a significar a continuación que va a haber una mejor perspectiva y en algunos meses, es perfectamente posible que Petroperú pueda incrementar o mejorar su calificación. Las cosas no son definitivas, todo depende de la calidad de información que se tenga», puntualizó. Más en Andina: Plan Impulso Perú beneficiará a 250,000 mypes con créditos para su reactivación https://t.co/Fb0y8iwCWs pic.twitter.com/L1mnqhZaF9

— Agencia Andina (@Agencia_Andina) September 8, 2022 (FIN) MDV / MDV Publicado: 8/9/2022

LINK ORIGINAL: Andina

Entornointeligente.com