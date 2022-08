Medvedev le impuso su ley a Van De Zandschulp

Entornointeligente.com /

Cincinnati (EE.UU.).- Daniil Medvedev, número 1 del ránking mundial, doblegó este martes por 6-4 y 7-5 al neerlandés Botic Van De Zandschulp y avanzó a la tercera ronda del Masters 1.000 de Cincinnati.

Next round 🔒 @DaniilMedwed takes out van de Zandschulp 6-4, 7-5 in Cincinnati! @CincyTennis | #CincyTennis pic.twitter.com/iWYVE35kSN

— ATP Tour (@atptour) August 17, 2022 Tras la eliminación sufrida en su estreno en Montreal contra el australiano Nick Kyrgios, Medvedev se reactivó con un triunfo en una hora y 35 minutos frente a Van De Zandschulp, número 24 del mundo.

El ruso derrotó por tercera vez al neerlandés, que disputó un partido de buen nivel y llegó a tener una bola de set para forzar la tercera manga.

Medvedev encara el torneo de Cincinnati, del que fue campeón en 2019, con la necesidad de alcanzar al menos los cuartos de final para estar seguro de mantener una semana más la primera posición en el ránking mundial.

Si no lo hiciera, el español Rafa Nadal se la arrebataría con un triunfo final. El mallorquín regresa a competir por primera vez desde su lesión en los abdominales sufrida en Wimbledon y se estrenará este miércoles en la pista central contra el croata Borna Coric.

En la próxima ronda, Medvedev se enfrentará al ganador del partido entre el estadounidense Tommy Paul y el canadiense Denis Shapovalov.

