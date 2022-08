Entornointeligente.com /

Não tem medo que lhe assaltem a casa, que lhe roubem o carro, que lhe desfalquem a conta bancária. Nada destas coisas materiais lhe importam verdadeiramente, embora sejam importantes. Não é rica e as coisas que foi conseguindo adquirir ao longo da vida vieram do esforço de um trabalho de que não desgosta nem adora, fá-lo porque tem de ser.

Tem medo que Deus lance os dados. Einstein disse um dia que Deus não joga aos dados, mas até os génios se enganam. Os pais morreram há um par de anos num acidente de viação a caminho do parque de campismo onde passaram todos os Verões antes do fatídico ano de 2020. Apesar da idade e das debilidades de saúde, escaparam ilesos ao vírus de uma pandemia e vieram a deparar-se com o seu fim no choque violentíssimo com alguém cuja pressa em chegar ao Algarve lhes ceifou a vida. Coisa injusta essa a do acidente, a única que a deixava verdadeiramente vulnerável.

A injustiça de um acidente correspondia ao lançar dos dados de Deus. Um jogo que não entendia se O entediava ou entretinha. Fosse a coisa mais mínima, como partir um salto de um sapato e ter de ir a coxear até ao trabalho, algo mais sério como a gravidez não planeada que lhe aconteceu, ou um evento trágico como a morte dos pais, cujo resultado de uns dados lançados os fez desaparecer da vida em segundos.

Perder algo por causa de um jogo torna-se uma ferida que nunca vai sarar, por mais anos que passem e as pessoas se afastem do momento do choque. Mesmo antes do acidente dos pais sempre temeu acidentes causados pelo vício de Deus. Pode dizer-se que é aquilo que mais teme na vida.

Saber que Deus joga dados e que o seu sentido de humor é negro e infinito fá-la não confiar em nada nem ninguém. Desde pequena que sabe que Deus é um jogador, explicou-lhe a mãe quando estava sentada na cadeira da sala e ainda não chegava com os pés ao chão. Sabe que quando há tempestade os trovões são os dados de Deus a chocar uns contra os outros.

A mãe só não lhe contou quem joga com Deus. Jogar sozinho parece-lhe uma coisa ainda mais decadente. É por tudo isto que teme os acidentes. Que segurança pode ter uma pessoa quando sabe que Deus usa óculos escuros, fuma e bebe uísque enquanto faz rolar ao mundo desgraças sem querer?

