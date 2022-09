Medo faz com que eleitor de Lula esteja menos propenso a manifestar o seu apoio abertamente, analisa professor sobre 'voto envergonhado'

Entornointeligente.com /

Contrariando a expectativa do senso comum, o voto no petista Luiz Inácio Lula da Silva , neste momento, é o mais envergonhado. Quem diz isso é Felipe Nunes, diretor da Quaest Pesquisa e Consultoria e professor da Universidade Federal de Minas Gerais.

«A gente percebeu que o medo de se expressar em público quando há presença, principalmente, de um de um ator bolsonaroista é a principal evidência que sugere que esse leitor tenha medo de se expressar é em público. Ou seja, o eleitor do Lula , hoje, tem medo de falar abertamente sobre o seu voto. Principalmente quando ele identifica socialmente a presença de um eleitor do Bolsonaro», diz Nunes em entrevista ao episódio desta terça-feira (20) do podcast O Assunto .

1 de 1 O ex-presidente Lula durante ato de campanha em Curitiba — Foto: Rodolfo Buhrer/Reuters O ex-presidente Lula durante ato de campanha em Curitiba — Foto: Rodolfo Buhrer/Reuters

Atual presidente, Jair Bolsonaro tenta a reeleição pelo PL. Ele está em segundo lugar nas mais recentes pesquisas do Datafolha e do Ibope sobre intenções de voto, atrás de Lula , candidato do PT.

«É o medo o mecanismo que está fazendo com que o eleitor do Lula esteja menos propenso a a manifestar o seu apoio abertamente, né? Ou seja: é exatamente esse contexto de polarização afetiva em que as pessoas se tratam como inimigos que a gente encontra evidência para que haja essa diferença, né, entre os comportamentos.»

«O eleitor do Bolsonaro, por outro lado, está muito mais vocalizado, engajado, mobilizado na eleição. [O eleitor de Bolsonaro] não tem nenhum medo de enfrentar, né?»

LINK ORIGINAL: G1 Globo

