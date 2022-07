Mediterrâneo ocidental atravessa onda de calor «excecional»

Entornointeligente.com /

Uma onda de calor «excecional» está a afetar os países do Mediterrâneo ocidental com temperaturas à superfície terrestre cinco graus acima da média, defenderam especialistas à AFP. Segundo os peritos, as temperaturas consistentemente mais quentes do que o normal nesta região do globo representam uma ameaça para todo o ecossistema marinho.

Relacionados onda de calor. Calor extremo representa risco mortal para os trabalhadores

internacional. Cidades chinesas com alerta vermelho de calor e milhões aconselhados a permanecer em casa

internacional. Calor em Espanha já matou mais de 500 pessoas

«Esta enorme onda de calor começou em maior no mar da Ligúria» (entre a Córsega e Itália) e estendeu-se até ao mar jónico (entre o sul de Itália e a Grécia), disse a oceanógrafa Karina von Schuckmann.

Embora se possa achar que as temperaturas da água mais quentes sejam mais agradáveis, sobretudo do ponto de vista do turismo, o grupo de investigadores advertiu que «o aquecimento dos oceanos tem impacto em todo o ecossistema» . «É importante estar ciente das possíveis consequências para a fauna e flora locais, bem como da ocorrência de fenómenos climáticos extremos que podem resultar em catástrofes naturais.»

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.

Subscrever Von Schuckmann afirmou que as temperaturas invulgarmente quentes podem também causar uma migração irreversível de algumas espécies e «mortes em massa» de outras.

De acordo com dados da ONU, as ondas de calor marinhas têm vindo a aumentar, tendo já duplicado desde 1980.

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com