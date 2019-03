Medios Españoles publican falsas noticias sobre el técnico del real madrid

Entornointeligente.com / Los grandes medios de comunicación no son inmunes a la propagación de fake news. Recientemente vimos el escándalo que se desató en la revista más prestigiosa de Europa occidental, Der Spiegel, cuando se descubrió que varios de sus reportajes habían sido fabricados por un periodista, y hasta The New York Times ha incurrido en ligerezas e inconsistencias, como sucedió recientemente en un artículo que hablaba de los camiones de ayuda humanitaria que fueron incendiados al entrar a territorio venezolano.

Ahora le toca el turno a El País, el principal periódico de España y tal vez el más respetado de los que se editan en lengua española.

Apenas un día antes de que fuese anunciado el regreso de Zinedine Zidane como director técnico del Real Madrid el pasado lunes 11, el diario publicó un artículo en donde se aseguraba que el francés había rechazado esa propuesta.

Como se puede ver en dicha nota, la misma adolece de un defecto básico: en ningún momento se cita fuente alguna. Y sin embargo la “noticia” fue publicada, y eso se le pasó no solo al periodista sino a todos los que debían corregirla y darle el visto bueno.

El País hace mea culpa

Pero si hay algo que se le debe reconocer al medio español es que dio la cara a través del defensor del lector, Carlos Yárnoz. Éste reconoce que pocas cosas hacen más daño a la credibilidad de un periódico como “tener en los quioscos una noticia impresa con un titular que los hechos desmienten el mismo día”.

Yárnoz aprovechó para pedir disculpas por otra nota publicada en ese medio hace dos semanas y cuyo titular rezaba: “Un sector del supremo duda de que el procés encaje en el tipo penal de rebelión”.

Aquí se menciona como fuente a “un sector del Supremo”, pero es muy extraño que algunos miembros del alto tribunal español (son 75 en total) se atrevan a hablar de un caso que no está cerrado y cuando aún faltan por testificar testigos clave.

Aquí el defensor del lector llama la atención por el abuso de fuentes anónimas. En este caso tal vez el periodista debió ser más preciso: de qué sala es este sector del supremo (civil, penal o militar) o de qué tendencia son (los de la organización Jueces para la Democracia son progresistas, los de la Asociación Profesional para la Magistratura son conservadores y los de Francisco de Vitoria no suelen tener una tendencia ideológica marcada).

