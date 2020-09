Medina Roa: Son unos irresponsables quienes dijeron que el Informe sobre Derechos Humanos en Venezuela fue aprobado en la ONU

Entornointeligente.com /

El abogado detalló, en una entrevista en Vladimir a la Carta, un programa publicado en Youtube, que este es un informe realizado por unos expertos independientes, a quienes el Consejo de los DDHH de la ONU le otorgó un mandato especial muy particular para realizar una investigación

El defensor de los Derechos Humanos en Venezuela, el Dr Alonso Medina Roa, catalogó de irresponsables a quienes han manejado la información según la cual el Informe realizado por la Misión de Expertos Independientes sobre las violaciones de los DDHH en Venezuela, fue aprobado en la Organización de las Naciones Unidas.

“No hemos sido suficientemente responsables con el tema jurídico del reciente Informe en materia de violaciones de DDHH en Venezuela”, dijo el Dr Medina Roa en Vladimir a la Carta.

El abogado detalló que este es un informe realizado por unos expertos independientes, a quienes el Consejo de los DDHH de la ONU le otorgó un mandato especial muy particular para realizar una investigación, de acuerdo a una metodología aceptada en estos tipos de casos.

“Pero este informe es presentado ante el Consejo de DDHH de la ONU a los fines de que sea aprobado o no. En este informe no se determinan responsabilidades específicas, se denuncian casos de violaciones y se generan sugerencias sobre lo que está ocurriendo en Venezuela”.

También resaltó que el Consejo de DDHH de la ONU, es ahora quien debe aprobar o no este informe, y debe extender o no el mandato de estos expertos independientes para que continúen el trabajo de investigación. También es cierto que este informe se realizó desde afuera con entrevistas y levantamiento de información.

Medina Roa explicó que si el Consejo lo considera podría ser remitido a la Corte Penal Internacional a los fines que la Fiscalía Internacional pueda valorarlo o no.

“No es que hay una determinación de responsabilidad, necesitamos sinceridad en el mensaje y hablar con claridad sobre lo que está ocurriendo”, declaró el abogado.

Fue enfático en que le preocupa que se generen falsas expectativas y “después salgan a decir que la ONU es cómplice de Maduro”.

Sin embargo, precisó que sí se puede tener garantía con la ONU porque aún falta camino por recorrer. “Lo que no podemos es tener un resultado cuando no hemos recorrido el camino establecido en el ordenamiento internacional. No podemos batear adelantado”, dijo Medina Roa.

El abogado mencionó que considera que el Informe dice cosas muy duras que son verdad, inclusive se podría haber quedado corto, expresó. “El tema de la violación de los DDHH en Venezuela es muy grave”.

“La violación de los DDHH como política de Estado en Venezuela”

El abogado y defensor de los DDHH denunció que así como se ha institucionalizado la tortura, también hay una complicidad silente de muchos autores. “El Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo han sido cómplices silentes en muchas violaciones a DDHH”, dijo Medina. Por lo que no tiene dudas en que las violaciones a los Derechos Humanos es una política de Estado del gobierno de Nicolás Maduro.

Asimismo hizo énfasis en que en Venezuela tenemos una realidad sobre la violación de los DDHH que no sólo es tortura y presos políticos. Abarca el tema educación, salud, acceso al agua potable, alimentación, sueldos, etc. Y destacó que en la pandemia por COVID-19 se ha venido presentando violaciones a los derechos al trabajo, a la salud y a la información.

La vía del voto es la menos mala

En cuanto a su postura ante las elecciones parlamentarias, expresó que es candidato a diputado porque que considera que la vía del voto es la que puede llevar al país a un cambio certero.

“Hay dos opciones: el abstencionismo y el voto. Ambas son malas en estas circunstancias, pero la menos mala es el voto”, dijo el abogado.

También mencionó que el derecho al voto es un derecho humano. Y que la vía del voto no se puede desechar.

