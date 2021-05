Frida Sofía confesó cuánto dinero le debe la cantante Alejandra Guzmán

Entornointeligente.com / Hace algunos días, el exesposo de la artista Alejandra Guzmán , Pablo Moctezuma , contó que la rockera sacó a su hija Frida Sofía del testamento. Luego de esto, la hija de la mexicana habló sobre cómo le afecta económicamente.

A través de sus stories de Instagram , la modelo se pronunció para decir que no le quita el sueño la herencia de su madre:

“Todos pensando que lo que me importa es el dinero, por favor. Fácil sería hacerme la mustia, callarme los abusos y asquerosidades que se callan y hacen ellos ¿cómo para qué? ¡Dinero viene y va, gente! Yo no necesito andar de buitre esperando que se mueran para recibir un dinero… ese es otro. Ubíquense pinches haters, ni si quiera se imaginan lo que es la fama y el dinero… No se confundan”.

Story de Instagram de Frida Sofía

Luego, en otra publicación dentro de la citada red social, sí aclaró lo que habría deseado recibir de parte de Guzmám: “El depa… hubiera estado mejor el tiempo y el amor. Ya con su pinche depa que al final es lo único que según ella me dio con amor, cuando alguien da algo no es para restregárselo y usarlo como hueso de perro”.

Alejandra Guzmán sí le debe a Frida Sofía Sin embargo, la modelo acotó que su madre tiene una deuda con ella, ya que, presuntamente a Frida su abuela paterna le obsequió una casa que Alejandra tomó en posesión.

“Al final, si quieren hablar de propiedades… ella me debe una casa que me regaló mi abuela paterna que vale mucho más que esta pinch* jaulita de oro. O sea que mejor díganle a la ‘YO-YO’ que me devuelva mi casa, pero primero mi inocencia, mi niñez, mi libertad y mi virginidad, ya que también me la robaron por su culpa, por estar borracha e inconsciente y metiendo a cualquier hombre al hotel”.

Una publicación compartida de Frida Sofia Moctezuma (@ifridag)

