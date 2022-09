¿Medicina preventiva al alcance de una app? Si, se llama Ornament (más de 2 millones de personas la utilizan)

Entornointeligente.com /

¿Función principal? ¡Fácil! Prevenir y anticipar enfermedades. Junto con la idea de que la prevención es la forma de no contraerlas, Ornament fue desarrollada con este fin: no solo permite mejorar y mantener la salud, sino también que permite ampliar el rango de vida de las personas.

Esta app se encarga de digitalizar y analizar resultados de laboratorio, evalúa el estado de todos los sistemas del cuerpo, ofrece recomendaciones personales y muestra contenidos relevantes en una especie de blog dentro de la app. Además, te permite personalizar, según tus intereses, el objetivo que desees cumplir: bajar de peso, mejorar tus horas de sueño, comer mejor, etc.

Si querés tener tu historia clínica más a mano, la aplicación te permite cargarla para acceder a ella de una manera más fácil y rápida. Ya son más de 2 millones de personas que usan la app, y es descargada por 100.000 nuevos usuarios cada mes.

«La eficacia y la facilidad de uso son las principales ventajas y han hecho que Ornament sea popular entre los usuarios de países de todo el mundo. Somos una Super App para gestionar la salud de toda la familia; asegura Dmitry Zholobov, COO de Ornament Health AG .

¿Cómo funciona? A través de preguntas básicas, se genera un perfil de salud digital. Desde ese momento, Ornament se encarga de analizar y evaluar, señala posibles problemas, proporciona recomendaciones, ofrece consejos de expertos sobre temas que le puedan llegar a interesar a los usuarios, etc.

Siempre nos hemos centrado en ser lo más personalizados posible y evitar que nuestra filosofía de diseño sea medicinal. Queremos que el cuidado de la salud se convierta en un hábito diario, afirma Anatoly Zenkov, Jefe del Departamento de Diseño de Ornament Health AG .

La aplicación ofrece versiones pagas y presenta diversos planes para los usuarios: US$ 10 un mes (con todas las funciones de seguimiento de salud), US$ 50 doce meses (con todas las funciones de seguimiento de salud) y US$ 95 para siempre (con todas las funciones más acceso ilimitado). Si te llama la atención, podés acceder a una semana de prueba gratis para ver si la app es de tu interés.

MÁS INFORMACIÓN

LINK ORIGINAL: Tu Noticia Express

Entornointeligente.com