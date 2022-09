Entornointeligente.com /

Medicamentos usados em hospitais públicos custam quase 50% a mais do que antes da pandemia Organizações que administram hospitais públicos mediram o impacto da pandemia nos custos de medicamentos. Por Jornal Nacional

06/09/2022 21h36 Atualizado 06/09/2022

Pandemia fez itens usados em hospitais subirem até cinco vezes

Organizações que administram hospitais públicos conseguiram medir o impacto da pandemia nos custos de medicamentos.

Quando a busca por atendimentos de Covid começou a crescer em um hospital de Florianópolis, em abril de 2020, a direção quis aumentar os estoques de medicamentos e materiais, mas já encontrou barreiras. O hospital correu risco do desabastecimento.

«Aventais, as máscaras, as luvas também foram itens principais que faltaram no mercado e tivemos que buscar fora, assim como medicamentos que são usados durante a sedação, a manutenção do paciente na ventilação mecânica propriamente, bloqueadores neuromusculares, todos esses medicamentos específicos vieram a faltar no mercado nacional», explica o diretor do hospital, Francisco Paiva.

UFMG recebe material biológico para desenvolver vacina contra varíola dos macacos

Uma pesquisa encomendada pelo Instituto Brasileiro de Organizações Sociais da Saúde, que administra hospitais públicos, avaliou o encarecimento de uma cesta com os principais itens utilizados no tratamento da doença. São medicamentos e materiais hospitalares, entre eles anestésicos, sedativos, analgésicos, luvas e máscaras.

Logo no começo da pandemia, os preços desta cesta subiram mais de 200% . A diferença em relação aos preços de antes da pandemia chegou a quase 300% em abril do ano passado , muito acima da inflação acumulada, que foi de 15% .

O medicamento que mais subiu foi um sedativo usado para intubação de pacientes graves. Em pouco mais de um ano, de fevereiro de 2020 a junho de 2021, a ampola passou de R$ 2,22 para R$ 11,33, cinco vezes mais cara. As máscaras cirúrgicas ficaram 4% mais cara; e as luvas, três vezes.

«O consumo aumentou enormemente e não só aumentou no Brasil, como no mundo inteiro. E isso fez com que você tivesse uma enorme demanda com a produção que continuava a mesma aí teve uma desproporção, desbalanceamento e isso fez com que os preços explodissem», diz Renilson Rehem, do Instituto Brasileiro das Organizações Sociais de Saúde.

Além disso, a forte dependência do setor de saúde brasileiro do mercado externo foi um agravante : os preços, negociados em dólar, ficaram ainda mais pesados diante da desvalorização do real em 2020 e 2021.

«Há uma necessidade de avanço tecnológico do nosso país em vários aspectos para que a gente seja mais independente no que diz respeito a itens tão necessários e essenciais à vida humana», conta Francisco Paiva.

Dos casos confirmados e de mortes por Covid terem diminuído, os insumos avaliados pela pesquisa não voltaram ao patamar pré-pandemia. Os medicamentos continuam 46% mais caros do que em fevereiro de 2020, e os materiais hospitalares, 27%. Essa conta está chegando para população.

«Aquela parcela menor da população que é usuária do sistema privado, plano de saúde ou diretamente nos serviços privados de saúde, já estão sentindo o impacto disso na elevação dos custos. Tem aqueles que se utilizam exclusivamente do sistema público, que enfrentaram uma grande dificuldade durante a pandemia em relação a outras assistências principalmente cirurgias eletivas que foram suspensas», explica Renilson Rehem, do Instituto Brasileiro das Organizações Sociais de Saúde.

«Quem sofre com isso são os hospitais de primeiro plano, mas sofre bastante o setor público que gasta mais e a população porque eventualmente deixa de receber serviços», diz o especialista em saúde pública, Sérgio de Freitas.

A Associação das Indústrias de Insumos Farmacêuticos declarou que o setor depende de fornecedores na China e da Índia ou de matérias-primas derivadas de petróleo, que alguns itens ainda estão seis vezes mais caros do que antes da pandemia e que vai propor ao Ministério da Saúde uma política de compras públicas e de produção nacional para reduzir a dependência dos importados.

