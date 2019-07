Medicamentos para la acidez estomacal pueden causarte alergias, dice estudio

Entornointeligente.com /

Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn WhatsApp

(CNN) — Cuando se produce acidez estomacal o dolor de úlcera, los medicamentos pueden apuntar al ácido del estómago para calmar el vientre y ofrecer alivio. Pero un nuevo estudio sugiere que los medicamentos pueden traer un efecto secundario: alergias.

MIRA: Aumenta la preocupación en Estados Unidos por alergias producidas por el ajonjolí

Después de analizar datos de los seguros de salud de más de 8 millones de personas en Austria, los investigadores encontraron que las recetas de medicamentos antialérgicos aumentaron en aquellos a quienes se les recetaron inhibidores de ácido estomacal, una clase de medicamentos que incluye inhibidores de la bomba de protones y bloqueadores H2.

Los hallazgos, publicados este martes en la revista médica Nature Communications , sugieren que interrumpir el delicado equilibrio de los ácidos y las enzimas del estómago puede causar que nuestro sistema inmunológico se vuelva loco, desencadenando alergias que antes no existían.

“Necesitamos tener la conciencia general de que el estómago tiene una función digestiva importante y tiene una especie de función esterilizante”, dijo la doctora Erika Jensen-Jarolim, autora principal del estudio y profesora de la Universidad de Medicina de Viena.

LEE: Alergias alimentarias: ¡detéctalas a tiempo!

“Lo que obtenemos en términos de alimentos y bacterias en realidad está desnaturalizado y degradado en la función normal del estómago”, dijo a CNN. “Cuando tomas antiácidos, esta función se ve afectada, y tenemos una ventana abierta, y muchas cosas entran a los intestinos que no son buenas”.

No se comprende por completo cómo los medicamentos contribuyen a las alergias, pero una explicación puede ser que la reducción del ácido estomacal permite que los alimentos no digeridos se escapen de nuestros estómagos. Nuestro sistema inmune, a su vez, puede ver esos alimentos como una amenaza.

“Los alérgenos alimentarios son proteínas grandes, son parte de grandes complejos, y sabemos que cuando cualquier cosa que comemos llega al estómago, se degrada”, dijo la doctora Caroline Sokol, médica e investigadora del Hospital General de Massachusetts que no estuvo involucrada en el estudio.

“Si no tienes ácido”, dijo, “puedes imaginar que tienes estos grandes trozos de proteína que podrían atravesar una pared intestinal con fugas. Si estás mostrando a tu sistema inmunológico estas proteínas enteras que usualmente no se pueden ver, entonces tienes un mayor riesgo de desarrollar potencialmente una respuesta inmune contra ellos”.

MIRA: Cómo lidiar con las alergias a los alimentos de esta temporada

Los inhibidores del ácido gástrico también pueden inducir un “sesgo alérgico” en pacientes hacia factores estacionales como el polen de hierba, dijo Jensen-Jarolim. “Existe evidencia de que los medicamentos antiácidos no solo actúan sobre el sistema digestivo, sino que también actúan sobre las células inmunes, causando una liberación de sustancias proalérgicas”.

Ratones comedores de caviar ofrecieron las primeras pistas Si bien “todavía hay mucho por hacer en el futuro” para comprender el vínculo entre los medicamentos dirigidos al ácido y las alergias, Jensen-Jarolim dice que ha estudiado la conexión durante años.

Obtuvo su primera pista hace dos décadas: un hombre de mediana edad que dijo que comenzó a jadear después de comer caviar por segunda vez, con hinchazón en la boca y la garganta a medida que bajaba la presión arterial.

El caso fue sorprendente porque se cree que las alergias al caviar, los pequeños huevos de pescado negro perlado que regularmente cuestan más de 100 dólares por onza, son increíblemente raras. Los científicos han identificado solo un puñado de casos hasta la fecha.

LEE: Usuarios de Instagram advierten sobre la peligrosidad de nadar en este bello lago de Siberia

“Fue un caso interesante porque nosotros, o al menos algunas personas, todavía sabemos exactamente cuándo comemos caviar. Y nuestro paciente sabía que comió caviar por primera vez siete años antes de la (reacción alérgica). Entonces, lo comió dos veces, y sabía que en ambos casos estaba en tratamiento antiácido”.

Eso sugirió que el hombre se había sensibilizado al caviar la primera vez que lo comió, con muy poco ácido en el estómago para descomponer la comida, dijo Jensen-Jarolim. “Entonces, ese fue un caso modelo”, agregó, “porque para otros alimentos, no es tan fácil identificar los cofactores que ocurren”.

Su equipo de investigación alimentó con caviar y antiácidos a lo que Jensen-Jarolim llamó en broma “ratones de lujo” y descubrió que ellos también desarrollaban alergias. Al observar a millones de personas, la nueva investigación mostró la misma tendencia con los alérgenos más comunes.

“Este estudio reciente no puede ser ignorado por la comunidad”, dijo Jensen-Jarolim. “Tenemos el problema de que los gastroenterólogos dirán, bueno, recetamos mucho estos medicamentos y todavía no ha pasado nada”. Pero las alergias pueden ocurrir años después, dijo Jensen-Jarolim, y “espero que hagan la conexión ahora”.

“Una epidemia de alergias” Las alergias están en aumento en el mundo industrializado, y las investigaciones culpan a todo, desde el cambio climático hasta los hogares esterilizados. Pero ningún factor es probablemente responsable, dijo Sokol, el médico de Mass General.

“No sabemos por qué tenemos una epidemia de alergias”, dijo, “pero claramente eso está sucediendo, y probablemente hay muchas razones”. Los inhibidores del ácido gástrico “podrían ser una de esas razones”, dijo.

“Si tienes reflujo ácido severo, entonces este es un medicamento perfectamente bueno. El análisis de riesgo-beneficio es claramente a favor de tomar los medicamentos”, enfatizó Sokol.

“Pero realmente tenemos que pensar en el uso de medicamentos crónicos en los que las personas permanecen para siempre”, dijo, “especialmente en los niños en los que realmente podríamos estar buscando promover alergias a los alimentos que podrían permanecer con ellos de por vida”.

Si bien esas alergias pueden ser incómodas e incluso potencialmente mortales, existen otras razones para considerar inhibir los inhibidores de ácido gástrico. Los medicamentos se han relacionado con un mayor riesgo de accidente cerebrovascular, insuficiencia renal e incluso muerte prematura.

“Todos asumimos que debido a que hay algo disponible sin receta médica, no tiene riesgos”, dijo Sokol. “Pero claramente, cada medicamento que ponemos en nuestro cuerpo tiene riesgos”.

MÁS INFORMACIÓN

¿Deseas opinar sobre este artículo? Facebook Twitter Google+ Pinterest LinkedIn WhatsApp Share this: Haz clic para compartir en Twitter (Se abre en una ventana nueva) Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva) Relacionado ← Previous ¿Qué puede aportarle Paul Pogba al Real Madrid? Costa Rica y Panamá desmantelan banda de tráfico de migrantes Next → You May Also Like Jorge Ortiz de Pinedo se retira por graves problemas de salud julio 27, 2019 admin Comentarios desactivados en Jorge Ortiz de Pinedo se retira por graves problemas de salud El entrenamiento que quema más calorías que el running julio 30, 2019 admin Comentarios desactivados en El entrenamiento que quema más calorías que el running Científicos descubren vínculo entre las enfermedades de la neurona motora y la microbiota intestinal – Alcanzando el Conocimiento julio 24, 2019 admin Comentarios desactivados en Científicos descubren vínculo entre las enfermedades de la neurona motora y la microbiota intestinal – Alcanzando el Conocimiento El Tiempo Caracas 25 ° lluvia ligera humidity: 88% wind: 2m/s S H 23 • L 20 27 ° Thu 28 ° Fri 24 ° Sat 26 ° Sun Weather from OpenWeatherMap Suscribirse a Blog por correo electrónico Ingrese su dirección de correo electrónico para suscribirse a este blog y recibir notificaciones de nuevos mensajes por correo electrónico.

Correo electrónico

Suscribirse

CULTURA CULTURA La pinotea radiata es una alternativa para el desarrollo sostenible julio 30, 2019 admin Comentarios desactivados en La pinotea radiata es una alternativa para el desarrollo sostenible CULTURA Vargas Llosa publica un cuento inédito protagonizado por Aitana Sánchez-Gijón julio 30, 2019 admin Comentarios desactivados en Vargas Llosa publica un cuento inédito protagonizado por Aitana Sánchez-Gijón CULTURA Horas para ver unos segundos a la Gioconda… Así podrás ‘disfrutar’ de la obra más famosa de Da Vinci julio 30, 2019 admin Comentarios desactivados en Horas para ver unos segundos a la Gioconda… Así podrás ‘disfrutar’ de la obra más famosa de Da Vinci CULTURA ponte a prueba con este trivial sobre relaciones de amistad en series y películas julio 30, 2019 admin Comentarios desactivados en ponte a prueba con este trivial sobre relaciones de amistad en series y películas

LINK ORIGINAL: Tu Noticia Express

Entornointeligente.com