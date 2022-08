Media conservadores do Irão saúdam agressor de Salman Rushdie

Entornointeligente.com /

O jornal ultraconservador iraniano Kayhan saudou este sábado o homem que esfaqueou o escritor britânico Salman Rushdie – alvo de uma fatwa iraniana de 1989 a pedir a sua morte.

Rushdie está ligado a um ventilador após o ataque durante um evento literário no estado de Nova Iorque na sexta-feira, mais de 30 anos depois da fatwa decretada pelo falecido líder supremo aiatola Ruhollah Khomeini.

«Bravo a este homem corajoso e consciente do dever que atacou o apóstata e depravado Salman Rushdie em Nova Iorque», escreveu o jornal, cujo diretor é nomeado pelo atual líder supremo aiatola Ali Khamenei. «Beijemos as mãos daquele que rasgou o pescoço do inimigo de Deus com uma faca», acrescentou o diário.

Subscrever Com exceção da publicação reformista Etemad, os diversos media iranianos seguiram uma linha semelhante, descrevendo Rushdie como um «apóstata» .O jornal estatal Iran disse que o «pescoço do diabo» foi «cortado por uma navalha».

As autoridades iranianas ainda não fizeram nenhum comentário oficial sobre o ataque com faca contra Rushdie.

Mas Mohammad Marandi, um conselheiro da delegação iraniana para as negociações sobre o acordo nuclear, em Viena, escreveu no Twitter: «Não vou derramar lágrimas por um escritor que jorra ódio e desprezo sem fim pelos muçulmanos e pelo Islão».

«Mas não é estranho que, à medida que nos aproximamos de um possível acordo nuclear, os EUA façam alegações sobre um ataque a Bolton… e então isto aconteça?» questionou.

O ataque ocorreu depois de o Irão dar a entender na sexta-feira que pode aceitar um compromisso final para reviver o acordo nuclear de 2015 com as potências mundiais. Isto seguiu-se à apresentação de um «texto final» pela União Europeia em Viena.

O Departamento de Justiça dos EUA disse na quarta-feira que indiciou um membro da Guarda Revolucionária do Irão por alegações de que ofereceu 291 mil euros (300 mil dólares) a um indíviduo para matar o ex-assessor de segurança da Casa Branca John Bolton. O Irão rejeitou as alegações como «ficção».

Rushdie, de 75 anos, foi lançado para o centro das atenções com o seu segundo romance «Midnight’s Children» em 1981, que ganhou elogios internacionais e o prestigioso Prémio Booker da Grã-Bretanha pelo seu retrato da Índia pós-independência, onde nasceu.

Mas o seu livro de 1988 «Os Versículos Satânicos» transformou a sua vida, quando Khomeini emitiu um decreto religioso a ordenar a sua morte. Em 1998, o governo do presidente reformista do Irão, Mohammad Khatami, garantiu à Grã-Bretanha que o Irão não implementaria a fatwa.

No entanto, Khamenei disse em 2005 que ainda acreditava que Rushdie era um apóstata cujo assassinato seria autorizado pelo Islão.

