A Media Capital fechou o semestre com 16,1 milhões de euros de dívida, o resultado mais baixo desde que o grupo está na bolsa, anunciou o grupo liderado por Mário Ferreira.

O grupo assinala um nível histórico de rentabilidade, com um EBITDA de 46 milhões e resultado líquido de 41 milhões, com contributo do «bom comportamento das audiências», com destaque para a CNN.

LINK ORIGINAL: iOnline

