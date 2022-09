«Medea in Cappadocia» ricordando Pasolini (audio notizia)

Entornointeligente.com /

L’Istituto Italiano di Cultura di Istanbul e la Missione di studi e restauro in Cappadocia dell’Università della Tuscia hanno organizzato una mostra dal titolo «Parlami, Terra! Medea in Cappadocia con Pasolini e Maria Callas» che sarà allestita dal 10 settembre al 10 novembre nell’Open Air Museum di Göreme e nel Castello di Uçhisar, in Cappadocia. Un evento che celebra il centenario della nascita di Pier Paolo Pasolini.

All’inaugurazione, a Uchisar, è prevista, fra gli altri, la presenza di Nadir Alpaslan, Vice Ministro della Cultura e Turismo della Repubblica di Turchia, Giorgio Marrapodi, Ambasciatore d’Italia in Turchia, Salvatore Schirmo, Direttore dell’Istituto Italiano di Cultura.

Nel percorso della mostra, il visitatore sarà accompagnato dalla presenza di una rete di apparati didattici e comunicativi (in turco, italiano, inglese) con citazioni tratte dagli scritti o dalle parole di Pasolini sulla Cappadocia.

