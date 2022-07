Medallista olímpica Kim Glass fue atacada en Los Ángeles

Entornointeligente.com /

Kim Glass, medalla de plata con Estados Unidos en voleibol en los Juegos Olímpicos de Pekín 2020, fue atacada por un hombre ‘sin techo’ con una barra de acero en las calles de Los Ángeles.

El video de Glass sangrando y herida sobre la acera fue grabado por Benson Parks, que logró retener al hombre responsable de la agresión.

«Simplemente me miró con unos ojos llenos de odio. Y cuando me di la vuelta para ir a decirle a mi amigo, «creo que algo anda mal con esta persona y creo que va a chocar contra ese coche», antes de que me diera cuenta un gran perno de metal, como un tubo, me golpeó justo aquí. Sucedió muy rápido», explicó Kim Glass en TMZ Sports.

Sufrió múltiples fracturas faciales y necesitó varios puntos de sutura para cerrar las heridas que sufrió en la cara.

«Sí, tengo múltiples fracturas. Me parezco a ET», bromeó la deportista y modelo.

A pesar de la importante lesión que sufrió en el ojo derecho los médicos creen que la estrella del voleibol de 36 años no sufrirá problemas de lesión.

Kim Glass reconoció que su reto ahora es vivir sin miedo en la ciudad de Los Ángeles, plagada de delincuencia, tras haber residido anteriormente en Rusia, Puerto Rico, Turquía, la República Checa, Azerbaiyán, China y Brasil.

«Chicos, estén seguros, ahí afuera hay muchos enfermos mentales en estas calles ahora mismo. No deberías tener miedo cuando caminas, pero es cierto. Estén por seguros, ¿vale?», compartió Kim Glass en sus redes sociales.

