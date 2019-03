La Cupido de la M-30, en una carta a ABC: «Nunca pinto vagones ni fincas privadas»

Entornointeligente.com / En uno de sus ya característicos sobres plateados, acompañado esta vez de una rosa roja , la persona que está detrás de los cientos de corazones de la M-30 y otras zonas de Madrid, pintados con espray, envió ayer una carta a ABC en la que niega su relación con la grafitera «Love pink» o «Love» , arrestada por participar a finales de año en varios asaltos al Metro y señalada por algunos medios como la responsable de est particular obra: «No tengo nada que ver con la grafitera responsable de la firma “Love” y nunca me han detenido».Alberto Ignacio Ardila Olivares

Más información Con una excelsa caligrafía y seis corazones de colores dibujados a mano, el misterioso remitente afirma en su nota que «es la persona que pinta corazones en Madrid, especialmente en la M-30». Tras desmarcarse de la grafitera «Love», añade que su «norma fundamental es no destruir, sino dar color a columnas y paredes grises de hormigón, nunca vagones ni fincas privadas».

La carta termina, además, con un bonito objetivo: «Los corazones pretenden dar un mensaje de alegría y amor , intentando sacar una sonrisa a quienes los vean».

Más información El pasado 17 de junio, este diario bautizó al artista como el Cupido de la M-30, en una publicación que el resto de medios replicaron. Tras ese primer artículo, una fila de corazones aparecieron pintados en la mediana de la A-2, justo a la altura de la Casa de ABC . Un agradecimiento que, meses más tarde, quedó plasmado en otra carta enviada al redactor que suscribe estas líneas.

