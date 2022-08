Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Acidente de Anne Heche Desmatamento Ursa come mel alucinógeno Circuito sertanejo MEC prorroga prazo para comprovação de informações do Prouni Estudantes terão até o dia 24 de agosto para formalizar a matrícula. Ministério diz que novo calendário foi feito para não prejudicar estudantes. Por g1

13/08/2022 18h39 Atualizado 13/08/2022

Após atraso do Ministério da Educação ( MEC ) para divulgar dados do Programa Universidade Para Todos (Prouni) , que comprometeu o prazo para a realização da matrícula, os estudantes terão até o dia 24 de agosto para apresentar a documentação que comprove os dados informados.

Conforme publicado no Diário Oficial da União, um novo calendário foi formalizado para não haver prejuízo aos estudantes. A autenticação dos dados pode ser feita de forma virtual ou presencial nas instituições para quais foram pré-selecionados.

Cronograma atualizado do Prouni

Comprovação de informações da primeira chamada: entre 15 e 24 de agosto Resultado da segunda chamada: 29 de agosto Comprovação de informações da segunda chamada: 29 de agosto a 8 de setembro Prazo para manifestar interesse na Lista de Espera: 13 e 14 de setembro Divulgação do resultado da lista de espera: 17 de setembro

Instituições de ensino relataram problemas

Em 9 de agosto, os candidatos tiveram acesso ao resultado da 1ª chamada para as bolsas de estudo, mas as universidades afirmaram que até sexta-feira (12) ainda não haviam recebido do MEC as listas de pré-aprovados no Prouni. A data de entrega para a documentação era até a próxima quarta-feira (17).

Sem esses resultados, não seria possível solicitar os documentos dos alunos e formalizar as matrículas, procedimento que garante a vaga ao aluno. Em resposta, o ministério havia informado que estava fazendo ajustes no sistema.

O g1 tentou contato com a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, mas não obteve êxito.

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com