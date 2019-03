“Me siento muy observado y criticado. Hay mucha gente que está esperando a que no la meta”

Entornointeligente.com / Álvaro Morata, autor de los dos goles que dieron la victoria a España en Malta, se mostró satisfecho por el triunfo. El delantero aseguró que se siente “muy observado y criticado, hay gente esperando que no la meta”, además añadió que la Selección quiere clasificarse “cuanto antes para la Eurocopa” y remarcó que “era importante ganar hoy”. Además, como el resto de jugadores de La Roja, dedicó el triunfo al seleccionador Luis Enrique, que abandonó la concentración por motivos familiares. ¿Se te exige mucho, te afecta?: ” Mucha gente espera que no la meta para opinar. Estoy muy observado y muy criticado desde que empecé a jugar en el primer del Madrid. Antes podía afectarme, ahora ya menos. Lo importante es que en la siguiente lista del míster pueda estar convocado”. ¿Siente que te tienen manía?: “Soy delantero de la Selección y es normal que se me exija, pero no pienso que se me exija”. Los dos goles y las declaraciones de Luis Enrique le dan confianza: “Yo se lo agradezco mucho, él sabe lo contento que estoy por estar aquí. Lo que queremos es clasificarnos cuanto antes para la Eurocopa y era importante ganar hoy, hemos ganado fuera y seguimos adelante. Tenía ganas de marcar, son los primeros goles desde que nacieron mis hijos y quería ya ponerles la camiseta en su habitación”. Desarrollo del partido: “El fútbol ha cambiado mucho en los últimos años, ahora es muy difícil ganar a los equipos que se cierran atrás, pero hemos ganado y estamos muy contentos”. Luis Enrique: “Siempre queremos ganar e ir a por todas, pero hoy teníamos una motivación más. Queríamos ganar por nuestro míster, que se lo merece y estamos con él a muerte”. Morata Atlético Delantero EspañaLINK ORIGINAL: As

