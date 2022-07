Entornointeligente.com /

Cuatro meses después del bofetón de Will Smith a Chris Rock en la última gala de los Óscar, el actor estadounidense ha publicado un vídeo en el que pide disculpas por su «comportamiento inaceptable» y ofrece a su colega hablar cuando él quiera y «esté listo» para ello.

«Me siento como un mierda» , apunta el actor en el vídeo, su primera disculpa audiovisual pública y contundente tras el suceso ocurrido a finales de marzo pasado; ya había pedido perdón antes en un mensaje en Instagram, justo el día después del mediático episodio.

«Me comuniqué con Chris y el mensaje que me dio es que no está preparado para hablar y que cuando lo esté, lo hará . Así que te lo diré, Chris, te pido disculpas. Mi comportamiento fue inaceptable y estoy aquí cuando estés listo para hablar», apuntó el actor de Soy leyenda .

Smith también se ha disculpado con la familia de Rock , en concreto con su madre y su hermano Tony Rock, con quien protagonizó la comedia de 2007 All of Us. Y ha negado que su esposa, Jada Pinkett, le pidiera que hiciera algo después de que Rock aludiera en tono humorístico a su cabeza rapada -y, por ende, a su alopecia- en la ceremonia de los Óscar.

«Jada no tuvo nada que ver con eso, lo siento», apuntó Smith, quien también ha pedido perdón a su propia familia y a todos los compañeros nominados. » Votasteis por mí y realmente me rompe el corazón haber robado y empañado el momento «, dijo. También señaló que su reacción fue debida también a sus «propias experiencias» y su «historia con Chris».

Smith ha explicado que ha pasado tres meses «comprendiendo los matices y la complejidad de lo que sucedió en ese momento» y que no hay una parte de él «que piense que esa fue la forma correcta de comportarse». «Cualquiera que diga que las palabras duelen nunca ha recibido un golpe en la cara» , dijo Rock, por su parte, hace unos días durante uno de sus espectáculos de comedia, aunque aclaró que no se siente «una víctima» y que al día siguiente fue a trabajar como si nada.

La Academia de Hollywood decidió en abril no retirar el Óscar que Smith recogió por su papel de Richard Williams en la cinta El método Williams (2021) , pero Smith no podrá acudir a la ceremonia de los premios ni a ningún otro evento organizado por esta institución durante los próximos diez años. » Estoy tratando de estar arrepentido sin avergonzarme de mí mismo . Soy humano y cometí un error, e intento no pensar en mí mismo como un pedazo de mierda», apuntó.

