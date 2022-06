«Me siento como Tarzán»: Rodolfo Hernández sobre cuestionamientos por su edad

Entornointeligente.com /

En una divertida entrevista con el programa ‘Los Informantes’, Rodolfo Hernández, candidato a la presidencia de Colombia, aseguró que se siente como un «Tarzán» a sus 77 años de vida, luego de que le preguntaran sobre las dudas que genera en algún sector por su edad.

«En este momento me siento como un Tarzán. Hace cinco años ,e hice un chequeo en Europa y me dijeron que mi edad biológica era de 62 años. Los médicos no creían y me repitieron los exámenes y el resultado fue el mismo», explicó Hernández.

Según el candidato, que disputa la presidencia con Gustavo Petro, «los colombianos no van a elegir la edad, sino la filosofía. Lo que yo voy a hacer es a gerenciar Colombia y mejorar todos esos sectores que están mal pagos, como el de la docencia y el de la medicina».

Le puede interesar: Rodolfo Hernández, el candidato que más inspira la esperanza de cambio, dicen analistas

Al ser consultado sobre la investigación por corrupción que hay en su contra cuando fue alcalde de Bucaramanga, Hernández dijo: «aquí se robaron todo. Yo hice 503 obras y dejé el déficit fiscal en cero. Cuando nadie se roba la plata, sí alcanza».

Hernández, además, aseguró que gobernar Colombia será algo parecido a lo que hizo cuando fue Alcalde de Bucaramanga.

El candidato también hizo énfasis en lo que ha sido su estrategia de captar votos a través de las redes sociales, específicamente en la aplicación de Tik Tok.

«Ahí es donde me he ganado el apoyo de toda esa muchachada, sin eso no hubiera sacado los cinco millones de votos que obtuve en la primera vuelta».

Este domingo 19 de junio se realizará la segunda vuelta presidencial, y las encuestas todavía no inclinan su balanza hacia alguno de los candidatos.

LINK ORIGINAL: El Pais

Entornointeligente.com