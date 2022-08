Entornointeligente.com /

06/08/2022 23h12 Atualizado 06/08/2022

Mãe que viu o filho ser atropelado e morto por Bruno Krupp dá entrevista ao Fantástico: ‘Ele falou que me amava’

Neste domingo (7), o Fantástico traz uma entrevista exclusiva com a mãe que viu o filho ser atropelado e morto pelo modelo Bruno Krupp, no Rio de Janeiro.

«Eu e ele deitados na pista. Eu falei que amava, ele falou que me amava também», contou.

O programa mostra também um bate-papo entre Maju Coutinho e Francia Márquez, a nova vice-presidente da Colômbia. Ela é ex-empregada doméstica, sobrevivente de um atentado e ativista ambiental.

E ainda: a despedida ao gênio do humor Jô Soares .

«Se eu faço hoje alguma coisa, é porque eu assisti ao Jô fazendo», afirma Tatá Werneck.

É domingo, depois do Domingão com Huck.

