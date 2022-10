«Me parece un irrespeto, así no se usa la bandera» â» Usuarios critican a La Divaza por este motivo (+VIDEO)

Entornointeligente.com /

Usuarios en las redes sociales han criticado al influencer venezolano, La Divaza, por su video posando por las calles en vestido y con la bandera venezuela. Cabe destacar que, el creador de contenido y youtuber Pedro Luis Joao Figuera, mejor conocido en redes como La Divaza, recientemente a través de su cuenta de Instagram público un video de sí mismo maquillado, con una braga corta y en tacones paseando por un tráfico peatonal con la bandera de Venezuela y modelando al estilo de la misses. Por si fuera poco, el famoso compartió adjunto al video un audio donde asegura, Yo soy veneca, pasaya, te quito tu marido y me meto en tu casa.

Seguidamente, esta es una campaña publicitaria que realizó para una marca de belleza, expresando «ORGULLO VENEZOLANO en este mes de la herencia hispana con @boxycharm/Venezuelan proud look in this #hispanicheritagemonth #denuestracultura with @boxycharm». VER TAMBIÉN ※ Que mal inglés – Critican a Melisa Rauseo luego de decir que nació en Nueva Orleans (+Reacciones) En lugar de aplaudirlo, en las redes se molestaron por este contenido, concluyendo « No sólo usa de esa manera la bandera, falta de respeto, es lo marginal de ese personaje, no se que les aporta de bueno a todos sus seguidores»,» Me parece un irrespeto a la Bandera de Venezuela 😠 debería de usar la bandera de colores que los caracteriza como Lgtb», «Porq esta gente usa la bandera»,» Rayandonos».

Redacción Gossipvzla

