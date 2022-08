«Me operé algo que nadie se hubiera imaginado»: Alicia Machado reveló la única cirugía que se realizó de cara a Miss Universo  (+Video)

Entornointeligente.com /

La polémica actriz venezolana y exreina de belleza venezolana, Alicia Machado , reveló cuál fue la única operación estética que se realizó en su época de Miss para competir en el concurso de belleza más importante del mundo, el Miss Universo 1996. «Me operé algo que nadie se hubiera imaginado«, reveló, al ser cuestionada por el hábito de que las concursantes se operen en el programa del animador mexicano, Yordi Rosado a través de su canal oficial en la plataforma de YouTube.

En esta entrevista, aseguró que se operó las orejas como consecuencia del «bullying» que le hacía su hermano mayor: «Empezaban las prótesis y los implantes (…). Yo no tengo problemas con las operaciones, no me las he hecho porque no me han tocado. En ese momento me operé las orejas porque era medio topogigita« , dijo.

Al mismo tiempo, afirmó que su hermano solía hacerle toda suerte de «maldades» por las proporciones de sus orejas: «Mi hermano el mayor bien que jodí*. Él era el primero que me hacía bullying, me decía Dumbo. De repente, pasaba y me pegaba en las orejas. Cuando estaba chiquita me las pegaba con KolaLoka para ir a las fiestas. Yo siempre he tenido mucho cabello, pero cuando me penaba con un moño, me cortaba los pelitos y me pegaba mis orejas», comentó.

Además, aseguró, como consecuencia de llevar siempre KolaLoka, una marca de pega para todo uso, se le produjeron unas llagas.

