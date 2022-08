Entornointeligente.com /

'Me olham com estranheza': brasileiros contam como é ter um chip implantado na mão 'Ciborgues' ouvidos pelo g1 contam que usaram implante para substituir crachás, proteger computador e realizar performance artística, e que implante costuma gerar surpresa nas outras pessoas. Por Victor Hugo Silva, g1

13/08/2022 10h00 Atualizado 13/08/2022

Como é ter um microchip implantado na mão

Passar pela catraca do trabalho, compartilhar o contato no WhatsApp, bloquear o notebook… Essas são coisas que algumas pessoas no mundo, inclusive milhares de brasileiros, conseguem fazer sem ter que teclar ou aproximar um aparelho: isso porque eles têm chips implantados no corpo.

Com o dispositivo, que tem o tamanho de um grão de arroz e é imperceptível para quem olha para a pessoa, é possível armazenar pequenos arquivos que serão lidos por outros aparelhos , como celulares, sensores de catraca, etc.

Esse tipo de solução existe há alguns anos, mas ainda gera surpresa em várias pessoas.

«Normalmente, olham estranho pra você porque não é um negócio muito trivial», diz o especialista em segurança cibernética Thiago Bordini, que tem um chip em cada mão desde 2018.

Os microchips que permitem pagamento com a mão

1 de 4 Como funciona o chip implantado na mão — Foto: Arte/g1 Como funciona o chip implantado na mão — Foto: Arte/g1

Ele conta que o chip gera comentários de quem o vê pela primeira vez aproximando a mão de uma catraca, e não um crachá, por exemplo.

«Tem algumas pessoas que têm curiosidade e pedem pra ver. Porque, se você passa o dedo em cima, você o sente. As pessoas querem saber o que é sentir, é bem curioso», afirma.

2 de 4 Lina Lopes realizou performance artística em que sensores identificam chips para emitir sons — Foto: Arquivo pessoal Lina Lopes realizou performance artística em que sensores identificam chips para emitir sons — Foto: Arquivo pessoal

A reação também é percebida pela artista digital Lina Lopes, que implantou um chip em cada mão para realizar uma performance (saiba mais abaixo) . Ela relata que, em 2017, quando apresentou sua obra, houve vários comentários sobre a presença do chip, sendo alguns deles negativos.

«Recebi várias mensagens no meu Facebook comentando sobre questões religiosas, sobre o apocalipse, sobre o número da besta», lembra.

Ela conta que o chip também gera interesse em sua filha de oito anos. «A gente estava de mãos dadas na rua, aí ela ficou apertando o meu chip e falou: 'Às vezes, é tão estranho apertar seu chip, mamãe'. Eu falei: 'Você tem uma mamãe ciborgue, é isso'».

3 de 4 Um raio-x mostrando chip da Walletmor, que pode ser usado para realizar pagamentos — Foto: WALLETMOR Um raio-x mostrando chip da Walletmor, que pode ser usado para realizar pagamentos — Foto: WALLETMOR

Como o implante é feito?

O chip pode ser implantado no corpo em poucos minutos e o processo geralmente acontece em estúdios de aplicação de piercing, conta Antônio Henrique Dianin, fundador da Project Company, que vende os dispositivos.

Mas o dermatologista Daniel Cassiano, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, discorda. «Acho que no mínimo um profissional da saúde deve ser o responsável pela esterilização e antissepsia dos materiais», afirma.

Dianin diz que, desde 2014, a empresa vendeu milhares de unidades do chip, mas não sabe informar um número exato. E que até hoje não registrou nenhum problema de rejeição nos organismos dos clientes.

Bordini afirma que a incisão do chip usa uma seringa um pouco mais grossa do que a usada para tirar sangue. No pós-implante, ele usou curativo, antisséptico e pomada cicatrizante por cerca de uma semana.

Ele conta que, nesse período, é possível sentir o chip com o dedo e movimentá-lo internamente pois o corpo ainda não «travou» o dispositivo. «Passados 10 ou 15 dias, o organismo começa a absorver e, depois, essa movimentação praticamente inexiste», conta.

4 de 4 Thiago Bordini, especialista em segurança cibernética, tem um chip em cada mão desde 2017 — Foto: Arquivo pessoal Thiago Bordini, especialista em segurança cibernética, tem um chip em cada mão desde 2017 — Foto: Arquivo pessoal

Segundo Cassiano, o chip pode causar uma reação negativa se o organismo entender que está sendo invadido e agir para «prender» o dispositivo no local. Nesses casos, é possível haver uma inflamação e a região do implante pode ficar endurecida . Caso isso aconteça, é importante retirar o dispositivo o quanto antes.

«A gente chama isso de granuloma de corpo estranho. Não é comum porque o material é inerte», diz. «Mas pode ser que aconteça em algumas pessoas de desenvolver o granuloma. Isso é uma predisposição da pessoa».

É perigoso?

O risco de que os chips entrem em contato com terminações nervosas e veias é pequeno na região onde eles costumam ser colocados, cerca de 4 mm abaixo da pele entre os dedos polegar e indicador, segundo o médico Daniel Cassiano.

Ele explica que os dispositivos não costumam gerar reações negativas do organismo, mas, em alguns casos, elas podem existir . A situação é parecida com casos de brincos e piercings que causam irritação na pele, explica.

Um material inerte é o que não sofre alterações ao entrar em contato com água. É o caso do vidro, que reveste o chip da Project Company.

Segundo o dermatologista, também existe um risco de infecção no momento do implante . «Quando você abre uma porta de entrada na pele, também pode fazer uma porta de entrada para bactéria e dar infecção», explica.

O que fazer com um biochip?

Bordini conta que usou o dispositivo tanto para substituir o crachá da empresa e o cartão de entrada em seu condomínio quanto para proteger seu notebook .

«Quando eu me afastava do notebook, que perdia o contato com meu biochip, ele automaticamente bloqueava o computador. Era uma trava que eu tinha», explica.

Lina conta que chegou a usar o chip para salvar links que abriam o seu contato no WhatsApp e uma página com seus dados de saúde . Mas, no caso dela, a principal finalidade foi uma performance artística com um instrumento musical.

Ela desenvolveu um aparelho que reunia vários sensores, que detectavam o chip quando a mão passava por perto e, então, tocavam uma série de acordes e disparavam projeções visuais.

«Eu não utilizei meu chip pra uma abordagem mais pragmática ou no dia a dia», conta a artista. «A minha abordagem é por um viés criativo, ou seja, eu não estou ali pra tentar resolver problemas do dia a dia».

O que (ainda) não dá pra fazer?

Ainda que os chips possam ser usados em vários casos, há uma finalidade que não está disponível aos usuários no Brasil: o pagamento em máquinas de cartão de crédito.

Dianin, da Project Company, explica que, tecnicamente, é possível usar o implante como um dispositivo por aproximação com NFC [sigla em inglês para Comunicação por Campo de Proximidade], mas isso ainda não foi liberado pelas operadoras de cartão.

«Os bancos utilizam o padrão NFC. Se você encostar o chip na maquininha, ele consegue ler como se fosse como se fosse um cartão, mas, como ele não é registrado em nenhum banco, não é aceito como sendo um cartão», afirma.

Procurada pelo g1 , a Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs) disse que os chips poderiam ser usados em pagamentos, como acontece com cartões, smartphones, pulseiras, smartwatches, entre outros.

«No entanto, antes de estar disponível ao mercado, o produto e seu fabricante precisam passar por homologações em relação ao hardware e também por uma série de testes no que diz respeito às aplicações embarcadas no chip, para, então, serem aprovadas pelas bandeiras», disse a entidade em nota.

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) disse ao g1 que «dispositivos ou microdispositivos que usam a tecnologia NFC são passíveis de homologação». A Project Company, por exemplo, não tem homologação da Anatel por entender que esse tipo de produto não precisa da certificação.

Em outros países, o pagamento com o chip já é possível. A empresa anglo-polonesa Walletmor começou a vender esse tipo de dispositivo em 2021 e afirma que foi a primeira a colocá-lo a disposição dos clientes.

Segundo a empresa, o implante pode ser usado como qualquer cartão por aproximação. «Ele pode ser usado onde quer que pagamentos sem contato sejam aceitos», disse Wojtek Paprota, fundador da Walletmor, à BBC.

E a segurança das informações?

Os chips se comunicam com outros dispositivos por radiofrequências . Segundo Dianin, da Project Company, essa conexão costuma acontecer por duas faixas: 125 KHz e 13,56 MHz.

Ele explica que a primeira não tem criptografia e, por isso, pode ser clonada com mais facilidade . Ela costuma ser chamada de RFID (Identificação por Radiofrequência), ainda que todos os chips usados em implantes usarem essa tecnologia.

A segunda faixa é usada em dispositivos com o padrão NFC, suportado por smartphones, relógios inteligente e terminais de pagamento, por exemplo.

Mas nem todos os chips que usam a frequência de 13,56 MHz são NFC e, consequentemente, mais seguros . Isso porque, além da faixa, eles precisam seguir uma série de especificações para serem compatíveis com o padrão.

Para Lina, os comentários negativos que são feitos sobre o implante de chips são fruto de um receio sobre o que poderia ser feito com os dispositivos. «Eu acho que essas pessoas estão com medo de várias questões», analisa.

A artista entende que as pessoas não têm medo do chip em si, mas de atos mal-intencionados que poderiam ser feitos a partir dele. «O que as pessoas têm medo é do ser humano, do pior que o ser humano pode oferecer», avalia.

Entenda: microchips que permitem pagamento com a mão

