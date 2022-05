«Me la jalo una paj*» â» Bad Bunny sorprendió al revelar como maneja el estrés (+VIDEO)

Entornointeligente.com /

Tras el lanzamiento de su nuevo disco ‘Un verano sin ti’, Bad Bunny hablo sobre como maneja el estrés. En una entrevista con el creador de contenido Ibai Llanos, Bad Bunny sorprendió a sus fanáticos al confesar como logra aliviar el estrés cuando está bajo mucha presión, como fue el caso con su nuevo disco ‘Un verano sin ti’.

El cantante puertorriqueño reveló que vivió mucho estrés antes de sacar el álbum, sin embargo, cuando hace lo que le gusta, vale la pena.

«Amo lo que hago, eso es lo más importante. A veces hacer lo que te gusta te causa estrés porque quieres hacerlo bien, dar lo mejor, el máximo. Yo pasé estrés la última semana haciendo el disco. De hecho, la canción ‘Puerto benito’ la terminé dos días antes de que saliera el disco y eso me generó mucho estrés» , señaló.

Luego de esto, Ibai lo cuestionó sobre como lograba lidiar con esas situaciones, a lo que el artista fue directo y sincero con su respuesta.

«Es normal que te sientas estresado. No hay un año perfecto, ni siquiera un día entero perfecto» , explicó Benito y agregó bromeando: «Me la jalo una paj*» . Ante esto, el español no dudó en contestar entre risas: «yo me hago dos».

