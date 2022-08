Entornointeligente.com /

Los testimonios que reflejan el abuso de poder policial dentro de las zonas populares de Caracas. El miedo ha dejado de ser un factor importante entre muchas personas, Claudia, Laura, Rafaela, Antonia, Marta y otras cinco mujeres se atrevieron a contar su historia a través de una fotografía hecha por ellas mismas.

Las personas y las comunidades en vez de sentir seguridad ante los cuerpos policiales sienten todo lo contrario, terror y temor ante la presencia de funcionarios.

Estas mujeres cuentan su historia a través de una fotografía hecha por una cámara desechable, la fotografía muestra aquel aspecto que querían resaltar de su vivencia marcada por el dolor y la pérdida irreparable. Antonia narra el momento exacto en que la policía interrumpió en su hogar y la enfrento a vivir la experiencia más traumática.

Me impactó. Hasta el día que tomé la foto no había visto la mancha de sangre en la pared. Sentí un bajón en mi cuerpo porque no me lo esperaba», comento Antonia.

La investigación está basada en lo que viene después de estas experiencias, el dolor y la ausencia que sufren las víctimas. El equipo de Monitor de Victimas y la Organización Mi Convive durante un año y medio estuvo recopilando toda aquella información y datos que presentaron en un trabajo audiovisual llamado Diez que son miles. Documental que tiene como fin ser la voz de los que no son escuchados, a través de diez testimonios que reflejan el abuso de poder policial dentro de las zonas populares de Caracas.

