«Me habría disculpado hasta que escuché lo que dijo»: Sigue la tensión entre Hamilton y Alonso por choque en la F-1

Se armó polémica en el Gran Premio de Bélgica de la Fórmula 1 que se disputó el pasado domingo.

En la primera vuelta del circuito, Lewis Hamilton tuvo que abandonar tras colisionar con Fernando Alonso. El auto del británico se llevó la peor parte.

Hamilton dobló por afuera y el español por dentro. La rueda izquierda delantera del siete veces campeón del mundo impactó a su ex compañero en McLaren.

» ¡Qué idiota, cerrando la puerta por fuer a, este tío solo sabe salir bien si lo hace delante!», exclamó furioso Alonso.

Un día después, Hamilton sacó la voz y habló de lo sucedido.

«Mirando de nuevo las imágenes, estaba en mi punto ciego y no le dejé suficiente espacio «, reconoció en entrevista con Sky Sports F1.

«Es desafortunado, pero así es el automovilismo. Lo he dado todo para adelantar por fuera en la curva 5. Simplemente no dejé suficiente espacio y he pagado un precio por ello. No fue intencional, simplemente sucedió», agregó.

Si bien Hamilton reconoció errores, también se mostró algo molesto por las declaraciones de Alonso.

» Realmente no tengo respuesta para ello, prefiero no hacer comentarios al respecto. Hemos tenido diferentes resultados en nuestras carreras. Sé cómo se sienten las cosas con el calor del momento, pero es bueno saber lo que piensa de mí. No fue intencional y asumo la responsabilidad, eso es lo que hacen los adultos», afirmó.

¿Pedirá disculpas?, le preguntaron. «Me hubiera disculpado con Alonso. Lo habría hecho hasta que escuché lo que ha dicho», manifestó.

