«Me encanta porque yo no era parte del ped*»: Maluma opinó ante la disputa entre J Balvin y Nodal

Durante una entrevista con reporteros internacionales «Papi Juancho» aprovechó la ocasión para dar su opinión sobre la controversial disputa. Y es que al intérprete de 4 babys le causó gracia la situación entre sus colegas.

Con información de El Farandi Asimismo, aseguró que él no tuvo nada que ver en la reconciliación entre el reguetonero y el cantante de regional mexicano. «Yo estaba tranquilo por primera vez en la vida. Me encanta porque yo no era parte del ped*, entonces yo estaba viendo todo lo que estaba pasando… Yo siempre vibro con una energía muy positiva», explicó Maluma.

Para finalizar el colombiano mostró alegre luego de que ambos artistas resolvieron sus diferencias, pues considera que estos problemas no son «un buen ejemplo para la gente». «Muy inteligente y madura la decisión que tomaron ellos de hacerlo de esa manera y hacerlo públicamente. Si armaron el ped* a nivel público, tenían que pararlo de la misma manera», agregó.

