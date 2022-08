Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Fato ou Fake Mega-Sena Circuito Sertanejo Rock in Rio Mãe e prima de Monique Medeiros são roubadas em frente a presídio no Rio Elas aguardavam a soltura da mãe de Henry Borel quando um homem passou e levou o celular que estava com elas. Por Carlos de Lannoy e Jefferson Monteiro, RJ2

27/08/2022 19h32 Atualizado 27/08/2022

Mãe e prima de Monique Medeiros são roubadas em frente a presídio no Rio

A mãe, Rosângela, e uma prima de Monique Medeiros foram roubadas neste sábado (27) em frente ao Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, na Zona Oeste do Rio.

Elas aguardavam a soltura da mãe de Henry Borel dentro de um carro , quando um homem passou e tomou o celular das mãos da prima de Monique e fugiu de bicicleta.

As duas mulheres foram até uma delegacia registrar queixa do roubo, e depois voltaram para a frente do presídio para seguir aguardando a soltura da parente.

Mãe de Henry teve prisão revogada

O ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), revogou a prisão preventiva e concedeu liberdade para Monique Medeiros na sexta-feira (26).

O pedido foi feito por meio de um habeas corpus da defesa, que não foi analisado, mas concedido de ofício – que no jargão judicial significa que foi atendido por iniciativa do próprio ministro .

«(…) Não conheço do presente habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício para revogar a prisão preventiva da paciente, assegurando o direito de responder o processo em liberdade, sem prejuízo de nova decretação de medida cautelar de natureza pessoal com lastro em motivos contemporâneos», escreveu o ministro em sua decisão.

Leia também

STJ revoga a prisão e concede liberdade para Monique Medeiros 'Mataram meu filho mais uma vez', diz pai de Henry Borel sobre revogação da prisão de Monique Medeiros 'Tenho certeza da culpa dos réus', diz promotor do caso Henry Borel

1 de 1 Monique Medeiros, mãe de Henry Borel: prisão revogada — Foto: Jose Lucena/Estadão Conteúdo Monique Medeiros, mãe de Henry Borel: prisão revogada — Foto: Jose Lucena/Estadão Conteúdo

O ministro João Otávio de Noronha entendeu que as justificativas dadas pela 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio para suspender a prisão domiciliar de Monique Medeiros – concedida pela juíza Elizabeth Machado Louro -, não foram fundamentadas e contra-argumentadas corretamente.

Ele entendeu que não caberia a análise do habeas corpus proposto pela defesa de Monique, mas que o STJ seria passível de fazer uma correção de ofício do constrangimento ilegal.

A decisão do ministro deve ser publicada na segunda-feira (29) , mas a defesa de Monique Medeiros já foi notificada da decisão e já oficiou a Câmara do Rio de Janeiro para a soltura de sua cliente.

«Como já fomos notificamos da decisão, agora só vamos aguardar a comunicação da Câmara de Justiça para que ela possa sair. Estamos muito felizes pela decisão e porque uma situação de injustiça foi reparada contra ela», disse ao g1 o advogado Hugo Novais, que assina a defesa que Monique com o advogado Thiago Minagé.

Monique Medeiros está presa no Instituto Penal Santo Expedito, em Bangu, em cela separada das outras detentas para evitar ameaças.

MP pediu a pronúncia dos réus do caso Henry

O Ministério Público do Rio de Janeiro requereu a pronúncia, ou a ida a júri popular, dos réus do caso Henry Borel: Monique Medeiros e Jairinho .

A pronúncia é um rito jurídico que aponta materialidade suficiente de que houve um crime contra a vida e que deve ser julgado por um júri popular.

Caso Henry: ' Tenho certeza da culpa dos réus', diz promotor

A decisão final sobre o júri caberá à juíza Elizabeth Machado Louro, que ouvirá ainda a manifestação do assistente de acusação e das defesas dos réus.

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com